March 20, 2024 / 08:37 PM IST

Raja Saab | టాలీవుడ్ డైరెక్టర్‌ మారుతి (Maruthi) దర్శకత్వంలో గ్లోబల్‌ స్టార్ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) నటిస్తున్న చిత్రం రాజాసాబ్‌ (Raja Saab). ఇప్పటికే టైటిల్‌ను ఫైనల్‌ చేస్తూ ఇటీవలే ఫస్ట్ లుక్ కూడా విడుదల చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. హార్రర్‌ కామెడీ జోనర్‌ లో వస్తున్న ఈ మూవీని టీజీ విశ్వప్రసాద్, వివేక్ కూచిబొట్ల సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా రాజాసాబ్‌ గురించి ఆసక్తికర విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు విశ్వప్రసాద్‌.

ఈ విషయమై మాట్లాడుతూ..రాజాసాబ్‌ వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరిప్పటివరకు ఆలోచించని అతిముఖ్యమైన పార్టు.. సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై విజువల్ వండర్‌గా ఉండబోతుంది. రాజాసాబ్‌ విడుదల గురించి నిర్మాత మాట్లాడుతూ.. కల్కి 2898 ఏడీ లైన్‌లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి సినిమా విడుదలపై ఎదురుచూస్తున్నాం. అనంతరం రాజాసాబ్‌ కంటెంట్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ అందిస్తాం. ఈ చిత్రంలో మాళవిక మోహనన్‌, నిధి అగర్వాల్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు.

సంజయ్‌ దత్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై నిర్మి్స్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్ థమన్ మ్యూజిక్, బ్యాక్ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. రాజాసాబ్‌ చిత్రంలో మరో బ్యూటీ రిద్ది కుమార్‌ కీ రోల్‌ లో నటిస్తోంది. ప్రభాస్‌ మరోవైపు మహానటి ఫేం నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వంలో Kalki 2898 AD నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ మే 9న విడుదల కానుంది.

ప్రభాస్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న మరో చిత్రం కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్‌ (యూనిఫార్మ్‌డ్‌ విలన్‌ ఆర్మీ) కాస్ట్యూమ్స్‌ మేకింగ్‌, అసెంబ్లింగ్‌ వీడియో సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని వైజయంతీ మూవీస్‌ బ్యానర్‌పై సీ అశ్వనీదత్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

Probably the best #Sankranthi I’m having 🙂

It’s official now… presenting #TheRajaSaab to all of you 🤗🤗

Need all of ur blessings ♥️

Chaala days nunchi, eppudu eppudu ani waiting. Finally it happened today. Darling ni ela chudali anukunnaro… ala choodabotunnaru… Promise !!… pic.twitter.com/02nkHBbpk3

— Director Maruthi (@DirectorMaruthi) January 15, 2024