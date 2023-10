Ahimsa | తేజ-అభిరామ్ అహింసను థియేటర్లలో మిస్సయ్యారా ?.. అయితే గెట్ రెడీ

October 29, 2023 / 08:33 PM IST

Ahimsa | టాలీవుడ్‌ నిర్మాత సురేశ్ బాబు చిన్న కుమారుడు దగ్గుబాటి అభిరామ్ (Abhiram Daggubati) హీరోగా డెబ్యూ ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ అహింస (Ahimsa). తేజ (Teja) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో గీతికా తివారీ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. రొమాంటిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం జూన్ 2న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. అభిరామ్‌కు నటుడిగా మంచి మార్కులు పడ్డా.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఇంప్రెస్‌ చేయలేకపోయింది.

కాగా ఈ సినిమాను థియేటర్లలో మిస్సయిన వారి కోసం టీవీ ప్రీమియర్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. జెమినీ టీవీలో నవంబర్ 5న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అహింస ప్రీమియర్ కానుంది. థియేటర్లలో విడుదలై నాలుగు నెలలవుతున్నా అహింస ఇప్పటివరకు ఏ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాంలో అందుబాటులో లేకపోవడం గమనార్హం. లవ్‌ ట్రాక్‌తోపాటు ఫ్యామిలీ, ఎమోష‌న్స్, యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ తో సాగే ఈ చిత్రంలో రజత్‌ బేడి, రవి కాలే, కమల్ కామరాజు, మనోజ్‌ టైగర్‌, కల్పలత, దేవీ ప్రసాద్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు. అహింస చిత్రాన్ని ఆనంది ఆర్ట్స్ క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై పీ కిర‌ణ్ తెరకెక్కించారు.

#Ahimsa From November 5th Sunday At 12 PM In @GeminiTV pic.twitter.com/JpOYMT6wlt

ఉందిలే ఉందిలే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

Glad to unveil this soothing melody #VundhileyVundhiley from #Ahimsa 🤗https://t.co/0W7CqWXacf

My best wishes to Abhi, @tejagaru, Kiran, Geethika & entire team for the movie release on June 2nd👍🏻@rppatnaik @boselyricist #Sadaa @AnandiArtsOffl @jungleemusicSTH pic.twitter.com/PX7RbF6mLB

