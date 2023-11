November 22, 2023 / 12:39 PM IST

Balakrishna | టాలీవుడ్ స్టార్ న‌టుడు నందమూరి బాలకృష్ణ వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ఆయనపై తాజాగా కాస్టింగ్ కౌచ్ ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. కోలీవుడ్‌కు చెందిన సీనియర్ హీరోయిన్ విచిత్ర బాలకృష్ణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు అటు త‌మిళ సినీ పరిశ్రమతో పాటు ఇటు తెలుగు పరిశ్రమలో దుమారం రేపుతున్నాయి.

2001లో బాల‌కృష్ణ న‌టించిన చిత్రం ‘భలేవాడివి బాసూ’ (Bhalevadivi Basu). ఈ సినిమాలో శిల్పాషెట్టి, అంజల ఝవేరీ హీరోయిన్‌లుగా న‌టించ‌గా న‌టి విచిత్ర గిరిజన యువతి పాత్రలో కనిపించింది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే తాను కాస్టింగ్ కౌచ్ (Casting couch) వేధింపులను ఎదుర్కొన్నానని విచిత్ర తెలిపింది.

ఇంతకీ ఏం జ‌రిగింది అంటే.. సీనియర్ నటి విచిత్ర ప్రస్తుతం త‌మిళ‌ బిగ్ బాస్ సీజన్7లో కంటెస్టెంట్‌గా ఉంది. అయితే నవంబర్ 21న జరిగిన ఓ ఎపిసోడ్‌లో నటి విచిత్రను తన జీవితాన్ని మలుపుతిప్పిన ఒక సంఘటన గురించి చెప్పమని బిగ్ బాస్ అడిగారు. దీనికి సమాధానంగా విచిత్ర మాట్లాడుతూ..

”2001 సంవత్సరంలో నేను ఒక తెలుగు సినిమాలో నటించాను. కానీ అదే నా చివరి సినిమా అయ్యింది. ఈ సినిమా షూటింగ్ మళంపుజ అడవుల్లో జ‌రిగింది. సినిమా షూటింగ్ స‌మ‌యంలో నన్ను ఒక స్టార్ హోటల్‌లో ఉంచారు. అయితే సినిమా యూనిట్ కావడం వల్ల హోటల్ మేనేజ్‌మెంట్ తమకు రాత్రిపూట పార్టీ ఏర్పాటు చేసిందని పేర్కొంది. ఆరోజు రాత్రి నేను క్యాస్టింగ్ కౌచ్ సంఘ‌ట‌న‌ను ఎదుర్కొన్నాను. పార్టీ ముగిసిన అనంత‌రం సినిమా హీరో నా దగ్గ‌ర‌కు వ‌చ్చి డైరెక్ట్‌గా తన గదికి రమ్మని అడిగాడు. దాంతో నేను ఒక్కసారిగా షాకయ్యాను. నాకేమి అర్థంకాలేదు. తరువాతి నా గదికి వెళ్లి పడుకున్నాను. మరుసటి రోజు షూటింగ్‌లొ పాల్గొన్నప్పటినుంచి తాను అనేక వేధింపులు, సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాను. ఇక ఆ త‌రువాత సినిమాలంటే ఆసక్తి తగ్గిపోయిందని, పెళ్లి తరువాత పూర్తిగా ఇండస్ట్రీ నుంచి తప్పుకొన్నానని విచిత్ర తెలిపారు. అయితే ఈ వీడియోలో బాల‌య్య పేరును విచిత్ర‌ ఎక్కడ వెల్ల‌డించ‌లేదు కానీ త‌న చివ‌రి చిత్రం ‘భలేవాడివి బాసూ’ అవ్వ‌డంతో ఆ హీరో బాల‌య్యే అని నెటిజ‌న్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Popular Actress and Tamil Biggboss S7 Contestant #Vichitra shares her shocking and personal bitter experience while shooting for her Tamil film years ago!#BiggBossTamil7 #BiggBossTamil #Vichithra #MeToo @Chinmayi pic.twitter.com/1RJimK0sag

— Akshay (@Filmophile_Man) November 21, 2023