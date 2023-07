Jailer First Single | తమన్నా, రజినీకాంత్ స్టైలిష్‌ డ్యాన్స్ అదిరిందంతే.. జైలర్ నుంచి కావాలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్

July 6, 2023 / 06:08 PM IST

Jailer First Single | తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ జైలర్ (Jailer). నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్‌ (Nelson Dilipkumar) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా బాటియా (Tamannaa) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్‌ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన తమన్నా లుక్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ముందుగా ప్రకటించిన ప్రకారం జైలర్‌ ఫస్ట్‌ సింగిల్ కావాలా సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌.

తమన్నా హాట్‌ హాట్‌ స్టెప్పులతో మెస్మరైజింగ్ డ్యాన్స్‌తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేయడం పక్కా అని తాజా సాంగ్‌ చెబుతోంది.తమన్నాతో తలైవా కూడా స్టైలిష్‌ స్టెప్పులేసి అదరగొట్టేయబోతున్నాడని లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌తో అర్థమవుతోంది. జైలర్‌ మూవీలో మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్‌, సునీల్‌, కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌కుమార్‌, రమ్యకృష్ణ, యోగిబాబు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే జైలర్‌ నుంచి మేకర్స్‌ విడుదల చేసిన మోహన్‌ లాల్‌, సునీల్‌, తమన్నా లుక్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

ఈ చిత్రాన్ని సన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. యాక్షన్‌ కామెడీ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో వస్తున్న జైలర్‌ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

తమన్నా ఇటీవలే నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్రాజెక్ట్‌ లస్ట్‌ స్టోరీస్ సీజన్‌ 2తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. లస్ట్‌ స్టోరీస్ సీజన్‌ 2లో వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్‌లో .. హాట్ హాట్ సీన్లలో నటించి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది తమన్నా. ఈ భామ ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తోన్న భోళాశంకర్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

Are you ready to dance with me? 💥#JailerFirstSingle – #Kaavaalaa out on July 6th💃🏼

▶️ https://t.co/hAp9mKfbx6 https://t.co/reihZDPlT3

— Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) July 3, 2023