June 12, 2022 / 11:32 AM IST

Shabaash Mithu Trailer Date confirmed | క‌ల్పిత క‌థ‌ల‌తో పాటు నిజ‌జీవిత క‌థ‌లు కూడా ఈ మ‌ధ్య కాలంలో బాగా రూపొందుతున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం నిజ‌జీవిత సినిమాల‌కు ప్రేక్ష‌కుల‌లో ఆద‌ర‌ణ పెరిగింది. నిజ‌జీవిత క‌థ‌లు అన‌గానే ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి పాజిటివ్ బ‌జ్ ఎర్ప‌డుతుంది. ద‌ర్శ‌క నిర్మాత‌లు కూడా నిజ‌జీవిత క‌థ‌ల‌ను బేస్ చేసుకుని సినిమాల‌ను తెర‌కెక్కించాల‌ని ఆరాట‌ప‌డుతున్నారు. ఈ మ‌ధ్య కాలంలో అలా క్రికెట‌ర్ల‌ నిజ‌జీవిత క‌థ‌లు సినిమాలుగా తెర‌కెక్కి బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌రే కాకుండా.. విమ‌ర్శ‌కుల నుంచి కూడా గొప్ప ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంటున్నాయి. అందులో’M.S ధోని:ది అన్‌టోల్డ్ స్టోరి’,’ 83′ చిత్రాలు ముందు వరుస‌లో ఉంటాయి. తాజాగా మ‌రో క్రికెట‌ర్ క‌థ తెర‌మీద‌కు రావ‌డానికి సిద్ధ‌మైంది.

భార‌త మహిళా క్రికెట్ జ‌ట్టు కెప్టెన్‌ మిథాలీ రాజ్ జీవిత క‌థ ఆధారంగా తెర‌కెక్కిన చిత్రం ‘శ‌భాష్ మిథు’. శ్రీజిత్ ద‌ర్శ‌కత్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రంలో తాప్సీ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించింది. ఇదివ‌ర‌కే చిత్రం నుంచి విడుద‌లైన ప్ర‌చార చిత్రాలు, టీజ‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం ట్రైల‌ర్ డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. శ‌భాష్ మిథు ట్రైల‌ర్‌ను జూన్ 20న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని వ‌యాకామ్ 18స్టూడియోస్ సంస్థ నిర్మిస్తుంది.

A legacy that redefined the gentleman's game. A captain who was not just a player but an inspiration.

Aaiye dekhe Mithali Raj ki kahaani!#ShabaashMithu trailer out on June 20.#KhelBadalGaya #NazariyaBadlo pic.twitter.com/4aQ3IqsUSp

— taapsee pannu (@taapsee) June 10, 2022