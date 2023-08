August 18, 2023 / 03:09 PM IST

Mr Pregnant| బిగ్‌బాస్‌ షోతో సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నాడు సయ్యద్‌ సోహెల్‌ ర్యాన్‌ (Syed Sohel Ryan). లక్కీ లక్ష్మణ్‌ తర్వాత సోహెల్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్‌ (Mr Pregnant). శ్రీనివాస్‌ వింజనంపాటి డైరెక్ట్ చేశాడు. రూప కొడవయూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. వినూత్న కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది.

కథానుగుణంగా హీరోయిన్‌కు బదులు హీరోకు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే అతడు ఎలాంటి బాధలు ఎదుర్కొన్నాడు.. చివరికి బిడ్డకు జన్మనిచ్చాడా..లేదా..? అనే లైన్‌తో సాగే సినిమాకు మంచి స్పందన వస్తోంది. మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్‌ ఇప్పటివరకు ఎవరూ ప్రయత్నించని, సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో సాగుతూ ప్రత్యేకించి మహిళలను బాగా ఇంప్రెస్‌ చేస్తుందని అంటున్నారు. మిస్టర్‌ ప్రెగ్నెంట్‌ కాన్సెప్ట్‌ అందరూ ఒప్పుకునేలా ఉందని.. యూనిక్‌ పాయింట్‌ను తీసుకొని విభిన్నమైన కథాంశాన్ని డైరెక్టర్‌ శ్రీనివాస్‌ ఆమోదయోగ్యంగా తెరకెక్కించారని చెబుతున్నారు.

సోహెల్‌ అద్బుతంగా నటించాడని, రూపా కొడవయూర్‌ తన యాక్టింగ్‌తో మెస్మరైజ్‌ చేస్తోందని ట్రేడ్‌ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. యూనిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా కలెక్షన్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయన్నది రానున్న రోజుల్లో స్పష్టత రానుంది.

మిస్టర్‌ ప్రెగ్నెంట్ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా మహిళల కోసం స్పెషల్‌ స్క్రీనింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారని తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా గర్బిణీలతో ప్రత్యేకంగా చిట్‌ చాట్‌ చేశాడు సోహైల్‌. టైటిల్‌కు తగ్గట్టుకుగా సరికొత్తగా చేసిన ప్రమోషన్స్‌ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి.

ఆడియెన్స్‌ రియాక్షన్‌..

#MrPregnant has moved every woman. Wonderful response at the special show.👍

ప్రమోషన్స్‌లో మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్‌..

Guess what happened when #MrPregnant @RyanSohel spoke to an actual pregnant couple ?? 😇

We got the sweetest response ❤️

Full video out now!

–https://t.co/cA9E4bjhSO@RoopaKoduvayur @SVinjanampati @actorbrahmaji @Appireddya @SajjalaRavi @Mic_Movies @GskMedia_PR @VillageGroupe pic.twitter.com/NHb4wLT3DO

— Mic Movies (@Mic_Movies) August 9, 2023