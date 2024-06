June 1, 2024 / 01:03 PM IST

Swayambhu Movie | టాలీవుడ్ యువ కథానాయకుడు నిఖిల్ హీరోగా న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘స్వయంభూ’. పీరియాడిక‌ల్ యాక్షన్‌ డ్రామాగా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు భరత్‌ కృష్ణమాచారి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. ఠాగూర్ మధు సమర్పణలో పిక్సెల్‌ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై భువన్‌, శ్రీకర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ చిత్రంలో సంయుక్తా మేనన్, న‌భా న‌టేష్ క‌థ‌నాయిక‌లుగా న‌టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ మూవీ కోసం సంయుక్తా మేనన్ హార్స్ రైడింగ్ కూడా నేర్చుకుంటుంది. ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్ప‌టికే సినిమా నుంచి నిఖిల్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు సంయుక్తా మేనన్, న‌భా న‌టేష్ లుక్‌లను విడుద‌ల చేయ‌గా నెట్టింట వైర‌ల‌వుతున్నాయి.

అయితే నేడు నిఖిల్ పుట్టిన‌రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా మేక‌ర్స్ నిఖిల్‌కు బ‌ర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతూ మూవీ నుంచి కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో క‌ద‌న‌రంగంలోకి దూకిన ఓ యోధుడిగా నిఖిల్ క‌నిపిస్తున్నాడు. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా ఈ మూవీ విడుద‌ల కానుండ‌గా.. త్వ‌ర‌లోనే రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ మూవీకి మనోజ్ పరమహంస సినిమాటోగ్రాఫర్‌. స్వయంభు చిత్రానికి కేజీఎఫ్‌ ఫేం రవి బస్రూర్ బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, సంగీతం అందిస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

Team #Swayambhu wishes the young & mightily talented @actor_Nikhil a very Happy Birthday ❤‍🔥#Swayambhu is one of the most anticipated projects and Nikhil has put in a lot of hard work for the film and all his efforts will surely pay off. Expect a mammoth film at the box… pic.twitter.com/U42DjXMCTg

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) June 1, 2024