Swayambhu | నిఖిల్ స్వయంభు హీరోయిన్‌ ఫైనల్.. లాంఛ్ డేట్‌ ఫిక్స్‌..!

August 14, 2023 / 03:37 PM IST

Swayambhu | ఈ ఏడాది స్పై (SPY) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు టాలీవుడ్ యువ హీరో నిఖిల్ సిద్దార్థ (Nikhil). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. నిఖిల్‌ నటిస్తోన్న మరో పాన్ ఇండియా చిత్రం స్వయంభు (SWAYAMBHU). ఇప్పటికే నిఖిల్ బర్త్‌ డే సందర్భంగా స్వయంభు ఫస్ట్‌ లుక్‌ను లాంఛ్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. Nikhil 20గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి భరత్‌ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్స్‌ బయటకు వచ్చాయి.

ఈ మూవీలో భీమ్లానాయక్ ఫేం సంయుక్తా మీనన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉండగా.. నిఖిల్‌, సంయుక్తా మీనన్‌ కాంబినేషన్‌ సూపర్ బజ్ క్రియేట్‌ చేస్తోంది. స్వయంభు నిఖీల్‌ కెరీర్‌లో అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో వస్తోన్న సినిమా కావడం విశేషం. నిఖిల్ టీం ఆగస్టు 18న ఈ చిత్రాన్ని ఘనంగా లాంఛ్ చేయబోతుంది. ఈ ఈవెంట్‌తో రెగ్యులర్‌ షెడ్యూల్‌ మొదలు కానుందని ఫిలిం నగర్ సర్కిల్ ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. వారియర్ రోల్‌ కోసం నిఖిల్ మేకోవర్‌ కూడా పూర్తి చేశాడట. ఈ చిత్రానికి మనోజ్ పరమహంస సినిమాటోగ్రాఫర్‌.

స్వయంభు చిత్రానికి కేజీఎఫ్‌ ఫేం రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఠాగూర్ మధు సమర్పణలో పిక్సెల్‌ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై భువన్‌, శ్రీకర్ నిర్మిస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంలో నిఖిల్ యుద్ధ వీరుడిగా ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని సర్‌ప్రైజింగ్ లుక్‌లో మెరువబోతున్నట్టు ఫస్ట్ లుక్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌.

స్వయంభు ఫస్ట్‌ లుక్‌..

NIKHIL SIDDHARTHA’S NEW FILM ‘SWAYAMBHU’ WILL BE PAN-INDIA RELEASE… FIRST LOOK OUT NOW… On #NikhilSiddhartha’s birthday today, #TagoreMadhu – the presenter – unveils the #FirstLook of his new film #Swayambhu.

Directed by #BharatKrishnamachari… Music by #RaviBasrur… Produced… pic.twitter.com/fcriNU6nyV

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 1, 2023