November 17, 2023 / 04:33 PM IST

Nijame Ne Chebutunna | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సందీప్ కిషన్ (Sundeep Kishan)‌ నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఊరు పేరు భైరవకోన (Ooru Peru Bhairavakona). ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ.. హాట్‌ టాపిక్‌గా మారుతుంది. ఒక్క పాట చాలు సినిమా రేంజ్‌ పెంచాలంటే.. అలాంటి పాటే నిజమే నే చెబుతున్నా (Nijame Ne Chebutunna). ఈ పాటను చాలా రోజుల క్రితమే లాంఛ్ చేశారని తెలిసిందే.

హీరోహీరోయిన్ల మధ్య సాగే నిజమే నే చెబుతున్నా సాంగ్‌ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్‌ చేస్తూ.. మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతూ ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తోంది. తాజాగా ఈ పాట మరో ఫీట్‌ను చేరుకుంది. ఈ సాంగ్‌ యూట్యూబ్‌లో 85 లక్షలకుపైగా వ్యూస్‌తో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఇప్పటికే ఈ సాంగ్‌కు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో లక్షల్లో రీల్స్‌, కవర్‌ వెర్షన్స్‌ చేయగా.. ఈ వీడియోలు కూడా నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. నిజమే నే చెబుతున్నా జానే జానా.. నిన్నే నే ప్రేమిస్తున్నా.. అంటూ సింగింగ్‌ సెన్సేషన్‌ సిధ్‌ శ్రీరామ్‌ పాడిన ఈ సాంగ్‌ ఆల్‌ టైమ్‌ సూపర్ హిట్స్‌ ఆల్బమ్‌ జాబితాలో చేరిపోనుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

శ్రీమణి రాసిన ఈ పాటను శేఖర్ చంద్ర కంపోజ్‌ చేశాడు. ఈ చిత్రంలో వర్ష బొల్లమ్మ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. హాస్య మూవీస్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ అనిల్‌ సుంకర సమర్పణలో రాజేశ్‌ దండా నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా విడుదల తేదీపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. సందీప్ కిషన్ మరోవైపు ధనుష్ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న కెప్టెన్ మిల్లర్‌లో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే.

నెట్టింట రీల్స్‌..

