Micheal Movie | షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న మైఖేల్‌ మూవీ.. రిలీజ్‌ ఎప్పుడంటే?

Micheal Movie Shooting Wrapped up | టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సందీప్‌ కిషన్‌ కమర్షియల్‌ హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తున్నాడు. గత కొన్నేళ్లుగా ఆయన సినిమాలను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నా, బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర భారీ విజయాలు సాధించలేకపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రెండేళ్లు గ్యాప్ తీసుకుని మైఖేల్‌ వంటి పాన్‌ ఇండియా సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యాడు. రంజిత్‌ జయంకోడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో విజయ్‌ సేతుపతి కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, టీజర్‌కు ప్రేక్షకుల నుండి విశేష స్పందన వచ్చింది. కాగా తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్‌ పూర్తయింది.

ఈ సందర్భంలో చిత్రబృందం రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించింది. మైఖేల్‌ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 3న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు సందీప్‌ వెల్లడించాడు. కాగా ట్రైలర్‌ను జనవరి 21న పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో సందీప్‌కు జోడీగా దివ్యాంశ కౌశిక్‌ నటిస్తుంది. ప్రముఖ దర్శకుడు గౌతమ్‌ వాసుదేవ మీనన్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌రా సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పి,క‌ర‌ణ్ సి ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై పుస్కుర్‌ రామ్‌మోహ‌న్ రావు, భ‌ర‌త్ చౌద‌రీలు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తమిళ నటి వ‌ర‌ల‌క్ష్మీ శ‌ర‌త్‌కుమార్‌, వ‌రుణ్ సందేష్, అనసూయ కీల‌క‌పాత్రల్లో న‌టిస్తున్నారు.

