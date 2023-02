Micheal Movie | అప్పుడే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న మైఖేల్‌ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎప్పుడంటే?

February 18, 2023 / 11:02 AM IST

Micheal Movie on Ott | టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సందీప్‌ కిషన్‌ కమర్షియల్‌ సక్సెస్‌ కోసం పాకులాడుతున్నాడు. బోలెడంత టాలెంట్, మంచి రూపం ఉన్నా అదృష్టం కలిసిరాక కమర్షియల్‌ హీరో స్టేటస్‌ పొందలేకపోతున్నాడు. కెరీర్‌ బిగెనింగ్‌ నుండి విభిన్న సినిమాలు చేస్తున్నా సందీప్‌కు రావాల్సినంత గుర్తింపు మాత్రం రావడం లేదు. మాస్‌ ఇమేజ్‌ కోసం కమర్షియల్‌ సినిమాలు తీసినా ఉపయోగం లేకుండా పోయింది. ఈ సారి ఎలాగైనా మంచి కమర్షియల్‌ హిట్‌ సాధించాలని ‘మైఖేల్‌’ వంటి పాన్‌ ఇండియా సినిమాతో ఇటీవలే ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చాడు.

రిలీజ్‌కు ముందు మేకర్స్‌ చేసిన ప్రమోషన్‌లు, టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు ప్రేక్షకులలో ఎక్కడలేని అంచనాలు నమోదు చేశాయి. కానీ రిలీజ్‌ తర్వాత మేఖేల్‌ ఆ అంచనాలు అందుకోలేకపోయింది. పూర్తిగా కేజీఎఫ్‌ స్టైల్‌లో ఉండటంతో ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను తిరస్కరించారు. అసలు పోటీనే కాదనుకున్న రైటర్‌ పద్మభూషణ్ ఈ సినిమాకు గట్టిపోటినిచ్చింది. దాంతో వారం తిరక్కుండానే సగం థియేటర్‌లను ఖాలీ చేసి వెల్లిపోయింది. అయితే ఒక సెక్షన్‌ ఆఫ్‌ ఆడియోన్స్‌ మాత్రం ఈ సినిమాలో యాక్షన్‌ సీన్స్‌ బాగున్నాయని, వాటి కోసమైనా సినిమాను ఒక సారి చూసేయోచ్చని చెప్పుకొచ్చారు.

ఇక ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా అప్పుడే ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ ఆహా మేఖేల్‌ డిజిటల్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ సినిమాను ఫిబ్రవరి 24నుంచి స్ట్రీమింగ్‌ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో రిలీజైన ఈ సినిమా బడ్జెట్‌లో సగం కూడా రికవరీ చేయలేపోయింది. రంజిత్‌ జయంకోడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో విజయ్‌ సేతుపతి, గౌతమ్‌మీనన్, వరుణ్‌ సందేష్‌ కీలకపాత్రల్లో నటించారు. సందీప్‌కు జోడీగా దివ్యాంశ కౌశిక్‌ నటించింది.

