Sundeep Kishan | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సందీప్‌ కిషన్‌ (Sundeep Kishan) ఫిబ్రవరి 3న మైఖేల్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. గ్యాంగ్‌స్టర్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ లవ్‌ ట్రాక్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి రంజిత్‌ జయకోడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీలో దివ్యాంశ కౌశిక్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కాగా ఓ ఇంట్రెస్టింగ్‌ స్టిల్‌ను సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసుకున్నాడు సందీప్‌ కిషన్‌.

స్టార్ హీరో విజయ్‌ (Vijay) ను కలిశాడు సందీప్‌ కిషన్‌. మైఖేల్‌ (Michael) సినిమాపై విజయ్‌ చూపించిన మద్దతు, ప్రేమ పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు సందీప్‌ కిషన్‌. ఎంతో వినయపూర్వకంగా, స్పూర్తిదాయకంగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు.. లవ్‌ యూ అన్నా అని ట్వీట్ చేశాడు సందీప్ కిషన్‌. స్టార్ హీరోతో సందీప్‌ కిషన్ దిగిన స్టిల్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. చెన్నైలో లోకేశ్‌కనగరాజ్‌-విజయ్‌ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న దళపతి 67 పూజా కార్యక్రమం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. సందీప్‌ కిషన్‌ ఈ సందర్భంగా విజయ్‌ను కలిసినట్టు ఫొటో చూస్తే అర్థమవుతోంది.

మైఖేల్ చిత్రంలో విజయ్‌ సేతుపతి, వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, వరుణ్ సందేశ్‌, గౌతమ్‌ వాసుదేవ్‌ మీనన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ, కరణ్ సీ ప్రొడక్షన్స్ ఎల్‌ఎల్‌పీ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి శ్యామ్‌ సీఎస్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌, ట్రైలర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

Thank You Dearest Thalapathy for your kind words , love and support for #Michael 🤍

Thank you for being so Humble & Inspiring 🤍

Love you anna 🤍@Dir_Lokesh presents a @jeranjit film …#Michael in theatres Tomorrow 🤍#Thalapathy67 pic.twitter.com/RaHRFsWrZR

