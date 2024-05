May 30, 2024 / 03:02 PM IST

Sriranga neethulu | టాలీవుడ్ యువ న‌టులు సుహాస్‌, కార్తీక్‌ర‌త్నం, రుహానిశ‌ర్మ‌, విరాజ్ అశ్విన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించిన‌ తాజా చిత్రం శ్రీ‌రంగ‌నీతులు (Sriranga neethulu). యూత్‌ఫుల్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఈ సినిమాకు ప్ర‌వీణ్‌కుమార్ వీఎస్ఎస్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. రాధావి ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ ప‌తాకంపై వెంక‌టేశ్వ‌ర‌రావు బ‌ల్మూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఏప్రిల్ 11 విడుద‌లైన ఈ చిత్రం మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. అయితే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది.

ప్ర‌ముఖు ఓటీటీ వేదిక‌లు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో(Prime Video)తో పాటు, ఆహా(AHA)లో ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని మేకర్స్ వెల్ల‌డించారు.

Thrills, romance, and mystery 🔥 “#SrirangaNeethulu” delivers a captivating story full of surprises and heartfelt moments on @ahavideoIN & @PrimeVideoIN@ActorSuhas @KarthikRathnam3@iRuhaniSharma @viraj_ashwin @bhavanidvd @BhavaniHDMovies @Teju_PRO pic.twitter.com/zdUmKiOUjv

