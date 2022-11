November 29, 2022 / 02:33 PM IST

Harom hara Movie | టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సుధీర్‌బాబు ప్రస్తుతం కమర్షియల్‌ హిట్‌ కోసం ఎంత గానో ఎదురు చూస్తున్నాడు. కెరీర్‌ బిగెనింగ్‌ నుండి కథా బలమున్న సినిమాలను చేస్తూ టాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అయితే ఈయన సినిమాలకు పాజిటీవ్‌ టాక్‌ వస్తున్నా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఫేయిల్యూర్స్‌గా మిగిలిపోతున్నాయి. ఇటీవలే ఈయన నటించిన ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి సినిమా కూడా రిలీజ్‌ రోజు పాజిటీవ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. కానీ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఫ్లాప్‌గా మిగిలింది. ఫలితం ఎలా ఉన్నా సుధీర్‌బాబు మాత్రం వరుసగా సినిమాలను సెట్స్‌పైకి తీసుకెళ్తున్నాడు. ప్రస్తుతం సుధీర్‌ చేతిలో నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో హరోం హర ఒకటి. సెహరీ ఫేం జ్ఞానసాగర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటుంది.

తాజాగా చిత్రబృందం సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతు స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఒక్క పోస్టర్‌తోనే సినిమాపై పాజిటీవ్ వైబ్స్ క్రియేట్‌ అయ్యాయి. ఈ సినిమా 1989 నేపథ్యంలో చిత్తూరులోని కుప్పం అనే గ్రామంలో జరుగనుంది. డివైన్‌ టచ్‌తో సాగే ఈ పీరియాడిక్‌ చిత్రాన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరా సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై సుమంత్‌ జీ.నాయుడు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. ఇటీవలే రిలీజైన కాన్సెప్ట్‌ టైటిల్ వీడియోకు ప్రేక్షకుల నుండి విశేష స్పందన వచ్చింది. ప్రస్తుతం సుధీర్‌ బాబు నటించిన ‘హంట్‌’ రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది. దీనితో పాటుగా ‘మామా మచ్చింద్ర’, పుల్లెల గోపిచంద్‌ బయోపిక్‌లు సెట్స్‌పైన ఉన్నాయి.

