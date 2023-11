November 1, 2023 / 03:44 PM IST

Alphonse Puthren | మలయాళ స్టార్ ద‌ర్శకుడు ఆల్ఫోన్స్ పుతిరన్ (Alphonse Puthren) డైరెక్ష‌న్ నుంచి సినిమాల నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టిస్తున్న‌ట్లు సంచ‌ల‌న ప్ర‌క‌ట‌న చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. తనకు ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ ఉందని అందుకే ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ట్లు ఆల్ఫోన్స్ పుతిరన్ సోమ‌వారం సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపాడు. అయితే ఈ వార్త విని ఆయన అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు. ఆల్ఫోన్స్‌కు అండగా ఉంటామంటూ సందేశాలు పెడుతున్నారు. ఇక ఈ క్ర‌మంలోనే.. సినీ దర్శకురాలు ఆకాశం నీ హద్దురా ఫేమ్ సుధా కొంగర (Sudha Kongara) ఆల్ఫోన్స్ పుతిరన్ రిటైర్మెంట్ ప‌ట్ల ఒక ఎమోష‌న‌ల్ నోట్ పెట్టింది.

”డియ‌ర్ ఆల్ఫోన్స్ పుతిరన్. నేను మీ సినిమాలని మిస్ అవుతాను. ప్రేమమ్ నాకు ఎప్పటికీ ఇష్టమైన సినిమా. అది నన్ను నిస్పృహ నుండి ఉత్తేజితం చేసిన సినిమా. దాన్ని నేను ఎన్ని సార్లు అయిన చూడగలను. అది నన్ను ఒక వింత మనిషిని చేసింది, ప్రేమలో పడడం పట్ల మళ్ళీ ప్రేమలో పడేసింది. మీరు ఏ వేదిక పైన ప్రదర్శించిన మీ కళను నేను ఆస్వాదిస్తాను. దయ చేసి ఏదో ఒక రకంగా కొత్త కథలు సృష్టిస్తూ ఉండండి.” ప్రేమతో సుధా. అంటూ రాసుకోచ్చింది.

Dear @puthrenalphonse ,

I’m going to miss your cinema. Premam is my all time favourite and kept me alive at my lowest. I would watch it on loop. It made me, a total cynic, fall in love again with the idea of being in love. Please continue to create in any form and I will… pic.twitter.com/maeRMHMBlD

— Sudha Kongara (@Sudha_Kongara) October 31, 2023