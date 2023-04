April 27, 2023 / 04:41 PM IST

Mahesh-Trivikram Movie Latest Update | మహేష్ అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకులు సైతం ‘SSMB28’ గురించి ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు. అతడు, ఖలేజా వంటి కల్ట్‌ క్లాసిక్స్ తర్వాత వీళ్ల కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న హాట్రిక్ సినిమా కావడంతో అందిరిలోనూ ఎక్కడలేని ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే ఆది నుండి ఈ సినిమాకు అన్నీ ఎదురు దెబ్బలే తగిలాయి. కథ మార్పు నుంచి, మహేష్‌ కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోవడం, పోస్టర్‌కు మిశ్రమ స్పందన రావడం ఇలా ఈ సినిమాకు ఏది అనుకూలించడం లేదు. తాజాగా ఈ సినిమా సంబంధించి పలు రూమర్లు ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చాయి. సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాలు బాగా రాకపోవడంతో పక్కన పెడుతున్నట్లుగా ప్రచారం మొదలైంది.

దాంతో మహేష్‌ అభిమానుల్లో టెన్షన్‌ మొదలైంది. కాగా ఈ రూమర్స్‌పై తాజాగా నాగవంశీ స్పందించాడు. అటెన్షన్‌ కోసమే ఇలాంటి వార్తలు పుట్టిస్తారని.. వీటిని చూసి నవ్వుకోవడమే తప్ప చేసేదేమి లేదని నాగవంశీ వెల్లడించాడు. మహేష్ అభిమానులు ఇలాంటివి పట్టించుకోవద్దని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా SSMB28 వచ్చే ఏడాది రిలీజ్‌ కాబోతుందని గుర్తుంచుకోవాలని ఫైర్‌ ఎమోజీస్‌ను పెట్టాడు. దాంతో మహేష్‌ అభిమానుల టెన్షన్‌ కాస్త తగ్గింది. అంతేకాకుండా సూపర్‌ స్టార్‌ అభిమానులను ఖుషీ చేసేందుకు నాగవంశీ మే 30న బిగ్ అప్‌డేట్‌ ఉందని స్పష్టం చేశాడు.

ఫ్యామిలీ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో మహేష్‌కు జోడీగా పూజాహెగ్డే, శ్రీలీలలు నటిస్తున్నారు. థమన్ స్వరాలందిస్తున్నాడు. హారికా అండ్ హాసినీ క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై ఎస్‌. రాధా కృష్ణ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు ఇది వరకే ప్రకటించారు.

If these gossip mongers can take a hike or make movies like they spread rumours, Industry can benefit. We want #SSMB28 to be a sure-shot Blockbuster and YOU TAKE OUR WORD ON IT.

It would be better to let us work at our pace in peace ✌️ Remember it is Jan 2024 release film!…

— Naga Vamsi (@vamsi84) April 27, 2023