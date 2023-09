Peda Kapu 1 Preview | పెదకాపు 1 ప్రివ్యూ.. శ్రీకాంత్ అడ్డాల కమ్ బ్యాక్ ఇస్తాడా..?

September 27, 2023 / 07:04 PM IST

Peda Kapu 1 Preview | దర్శకుడిపై ఇండస్ట్రీలో ఒక ముద్ర పడిపోయిన తర్వాత దాన్నుంచి బయటపడటం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అదే ఇమేజ్ వెంటాడుతూ ఉంటుంది. శ్రీకాంత్ అడ్డాల (Srikanth Addala)విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది. కొత్త బంగారు లోకం, సీతమ్మవాకిట్లో సిరిమల్లెచెట్టు లాంటి సినిమాలతో ఈయనకు బలమైన ఫ్యామిలీ ఇమేజ్ వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత ముకుంద లాంటి యాక్షన్ సినిమా చేసినా.. బ్రహ్మోత్సవం లాంటి ఫ్యామిలీ సినిమా చేసిన ముందు వచ్చిన ఇమేజ్ అలాగే ఉండిపోయింది.

దానికి తోడు బ్రహ్మోత్సవం డిజాస్టర్ ఎఫెక్ట్ శ్రీకాంత్ అడ్డాల కెరీర్ పై దారుణంగా చూపించింది. వరుణ్ తేజ్ ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ తెరకెక్కించిన ముకుంద ఫ్లాప్ అయినా కూడా సినిమా బాగుంది అన్నారు. పరిస్థితులు బాలేక ఫ్లాప్ అయింది అని అడ్జస్ట్ చేసుకున్నారు. కానీ మహేష్ లాంటి సూపర్ స్టార్ తో తలా తోకాలేని బ్రహ్మోత్సవం సినిమా చూసి అభిమానులు కూడా మండిపడ్డారు. ఆ ఎఫెక్ట్ నుంచి ఇప్పటికి బయటకు రాలేకపోతున్నాడు ఈయన. మధ్యలో నారప్ప సినిమా చేసినా అది రీమేక్ కావడంతో శ్రీకాంత్ అడ్డాలకు వచ్చిందేమీ లేదు. దాంతో తన మార్క్ క్రియేట్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నాడు ఈ దర్శకుడు.

దానికోసం ఆయన ఎంచుకున్న కాన్సెప్ట్ పెదకాపు 1 (Peda Kapu 1). అఖండ నిర్మాత మిరియాల రవీందర్ రెడ్డి బావమరిది విరాట్ కర్ణ (Virat Karrna) ఈ సినిమాతో హీరోగా పరిచయం అవుతున్నాడు. ముందు పెద్దకాపు సినిమాపై ఎవరికి పెద్దగా అంచనాలు లేవు.. కానీ రిలీజ్ టైం దగ్గర పడుతున్న కొద్ది వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రమోషన్స్.. సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ దానిపై ఆసక్తి పెంచేస్తోంది. సెప్టెంబరు 29న విడుదల కానున్న పెదకాపు శ్రీకాంత్ అడ్డాల కెరీర్ కు అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఒకవేళ ఈ సినిమా గాని క్లిక్ అయింది అంటే ఈయన పేరు ఇండస్ట్రీలో మార్మోగిపోవడం ఖాయం.

ఎందుకంటే దీనికి కర్త కర్మ క్రియ అన్ని శ్రీకాంత్ అడ్డాల మాత్రమే. హీరో ఎవరో తెలియదు.. హీరోయిన్ ఎవరో తెలియదు.. కొత్త వాళ్ళతో శ్రీకాంత్ తెరకెక్కించిన పెదకాపు మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. రేపు సినిమా హిట్ అయింది అంటే మాత్రం క్రెడిట్ మొత్తం దర్శకుడికే వెళుతుంది. ఒకవేళ తేడా కొడితే ఆ ఫలితం కూడా అంతే దారుణంగా ఉంటుంది. పైగా ఈ సినిమాలో విలన్ గా కూడా నటించాడు శ్రీకాంత్ అడ్డాల. మొత్తానికి చూడాలిక పెదకాపు శ్రీకాంత్ కెరీర్ ను ఎలా మార్చబోతుందో..!

