Sreeleela Turns As Cameramen Photos Goes Viral Now

Sreeleela | కెమెరామెన్‌గా శ్రీలీల.. ట్రెండింగ్‌లో ఫొటోలు

Sreeleela | పెండ్లి సందD ఫేం శ్రీలీల (Sreeleela) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ భారీ ప్రాజెక్టుల్లో నటిస్తూ.. బిజీయెస్ట్ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది. నైట్ వేర్‌లో ఉన్న శ్రీలీల కెమెరామెన్‌గా మారిపోయి ఫొటోలు తీస్తున్న స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

June 19, 2023 / 04:32 PM IST

Sreeleela | ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్న భామ ఎవరైనా ఉన్నారా..? అంటే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా చెప్పే పేరు పెండ్లి సందD ఫేం శ్రీలీల (Sreeleela). ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ భారీ ప్రాజెక్టుల్లో నటిస్తూ.. బిజీయెస్ట్ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది. ఇరగదీసే డ్యాన్స్, అదరగొట్టే అభినయంతో అందరినీ కట్టిపడేసే ఈ బ్యూటీ తాజాగా తనలోని కెమెరామెన్‌ యాంగిల్‌ను బయటకు తెచ్చింది. నైట్ వేర్‌లో ఉన్న శ్రీలీల చేతిలో కెమెరా పట్టుకొని.. కెమెరామెన్‌గా మారిపోయి ఫొటోలు తీస్తున్న స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

చాలా మంది దగ్గర నా ఫొటో ఉంది. కొద్ది మంది మాత్రమే ఈ ఫొటోను అందుకుంటారు.. అంటూ ఫొటోలకు క్యాప్షన్‌ ఇచ్చింది శ్రీలీల. ఇంతకీ ఈ బ్యూటీ ఎవరినీ కెమెరాలో బంధిస్తుందనేది మాత్రం సస్పెన్స్ లో పెట్టింది. శ్రీలీల ఖాతాలో ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్, భగవంత్ కేసరి, గుంటూరు కారం, Rapo 20, నితిన్‌ 32, VD12 ప్రాజెక్టులున్నాయి. ఇప్పటికే ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ నుంచి శ్రీలీల లుక్‌ విడుదల చేశారు. ఉస్తాద్‌తో శ్రీలీల డిస్కషన్‌ మూడ్‌లో ఉన్న స్టిల్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

మరోవైపు భగవంత్ కేసరి, గుంటూరు కారం సినిమాల నుంచి శ్రీలీల లుక్స్ విడుదల చేయగా.. నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. శ్రీలీల త్రివిక్రమ్‌-అల్లు అర్జున్‌ కాంబోలో వస్తున్న ఆహా ఒరిజినల్‌ లుక్‌ కూడా విడుదలైంది. దీంతోపాటు పంజా వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ నటిస్తోన్న ఆది కేశవ్‌లో కూడా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది శ్రీలీల. ఇందులో సంప్రదాయ చీరకట్టులో ధగ ధగ మెరిసిపోతూ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది.

“Many have an image of me. Few get the picture.” ✨💙 pic.twitter.com/luYD76ghul — sreeleela (@sreeleela14) June 19, 2023

శ్రీలీల నటిస్తున్న సినిమాల ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లు..