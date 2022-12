Sorry Akshay Kumar But Your Shivaji Look Is Giving The Internet Sharad Kelkar Feels

Akshay Kumar | ఛత్రపతి శివాజీగా అక్షయ్‌.. ఆ పాత్రకు శరద్‌ కేల్కర్‌ను తీసుకోవాలంటున్న నెటిజన్లు..!

December 7, 2022 / 12:59 PM IST

Akshay Kumar | బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు అక్షయ్‌ కుమార్‌ నటిస్తున్న మరాఠి చిత్రం Vedat Marathe Veer Daudle Saat. పీరియాడిక్‌ ఫిల్మ్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి మహేశ్ మంజ్రేకర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. లెజెండరీ మరాఠా యోధుడు ఛత్రపతి శివాజీ మహరాజ్‌ పాత్రలో అక్షయ్‌ నటిస్తున్నాడు. కాగా మేకర్స్ తాజాగా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. రాజసం ఉట్టిపడేలా శివాజీ మహరాజ్ కాస్ట్యూమ్స్ లో నడుచుకుంటూ వస్తున్న వీడియోను అక్షయ్‌కుమార్‌ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

అయితే, అక్షయ్‌ తన పాత్రను రివీల్‌ చేసిన కొద్దిసేపటికే నెటిజన్లు ట్రోల్‌ చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఛత్రపతి శివాజీ మహరాజ్‌ పాత్రకు అక్షయ్‌కి బదులు ప్రముఖ టీవీ నటుడు శరద్‌ కేల్కర్‌ను తీసుకోవాలంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అతనైతే ఈ పాత్రకు కరెక్ట్‌గా సూట్‌ అవుతాడంటూ కామెంట్ల రూపంలో తమ అభిప్రాయాలను తెలుపుతున్నారు. నెటిజన్ల విజ్ఞప్తులతో శరద్‌ కేల్కర్‌ పేరు ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

కాగా, శరద్‌ కేల్కర్‌.. 2020లో వచ్చిన హిందీ చిత్రం ‘తానాజీ’లో నటించారు. ఆ చిత్రంలో శరద్‌ ఛత్రపతి శివాజీ పాత్రలో నటించి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. టి – సిరీస్ ఫిలిమ్స్, అజయ్ దేవగన్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై అజయ్ దేవ్‌గణ్, భూషణ్‌కుమార్, క్రిషన్ కుమార్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు ఓం రౌత్ దర్శకత్వం వహించాడు. అజయ్ దేవ్‌గణ్, కాజోల్, జగపతి బాబు , సైఫ్ అలీఖాన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా 10 జనవరి 2020న విడుదలైంది.

మరికొందరైతే.. ‘అక్షయ్‌.. ఇప్పటికే పృథ్వీ రాజ్‌ చౌహాన్‌ పాత్రను చెడగొట్టావు.. ఇప్పుడు మరో చారిత్రక పాత్రను పాడు చేస్తావా ఏంటి..?’ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అక్షయ్ నటించిన ‘సామ్రాట్ పృథ్వీరాజ్’ చిత్రం ఈ ఏడాది జూన్ 3న విడుదలైంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. చంద్రప్రకాష్ ద్వివేది దర్శకత్వం వహించిన ఈ హిస్టారికల్ మూవీ.. రాజపుత్ర చక్రవర్తి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ జీవితం, కాలాల ఆధారంగా తెరకెక్కించారు.

View this post on Instagram A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

Sharad Kelkar looked Best in The Role of #ChhatrapatiShivaji pic.twitter.com/o6QQr4Vub7 — A N K I T (@Ankitaker) December 6, 2022

The only modern day actor who can give justice to this role other than Dr.Amol Kolhe is Sharad Kelkar. https://t.co/Zvp5syrYRz pic.twitter.com/PawmVSMeAi — anurag (@anuragfcbm) December 6, 2022

Sharad kelkar was always my go to actor 2 play the iconic role of raje..his voice his personality as warrior 👑 is just another level.. pic.twitter.com/tCTIyTddnW — @sharing_genes (@GenesSharing4) December 6, 2022

Sorry Sir But Sharad kelkar As Shivaji Maharaj>>>>> pic.twitter.com/qbTyUsrYUh — Pooran Marwadi (@pooran_adian) December 6, 2022

The way Sharad Kelkar Potrayed Chatrapati Shiva Ji In Tanhaji Its Now Difficult To See Any One Else In That Role

❤️🔥🙏#ChatrapatiShivajiMaharaj #AkshayKumar #SharadKelkar pic.twitter.com/nPTi10FQyJ — Adarsh♡̷̷ˎˊ˗𝘀𝘁𝗮n ʰᵉᵃᵛʸ ᵈʳⁱᵛᵉʳꨄ︎ (@Adarsh_Jha_07) December 6, 2022

Sharad Kelkar looks 100 times better than Akki 😬 https://t.co/WRTPqfsuJK pic.twitter.com/7Qet55vhOy — 007 (@Mr__007__) December 6, 2022

872883