December 15, 2022 / 11:00 AM IST

Sonu Sood | బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు, రియల్‌ హీరో సోనూసూద్‌.. కరోనా కష్టకాలంలో తన పెద్ద మనసు చాటుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఎంతో మందికి తనవంతు సాయం చేసి రియల్‌ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఆ సమయంలో నెటిజన్లు సైతం సోనూని దేవుడిలా ట్రీట్‌ చేశారు. అయితే, తాజాగా సోనూ సూద్‌ చేసిన ఓ పనికి నెటిజన్లు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు.

డిసెంబర్‌ 13వ తేదీన సోనూసూద్‌ ఓ వీడియో పోస్టు చేశారు. అందులో కదులుతున్న రైల్లో సోనూసూద్‌ ఫుట్ బోర్డుపై అజాగ్రత్తగా ప్రయాణిస్తూ కనిపించారు. హ్యాండ్‌రైల్ పట్టుకుని కదులుతున్న రైలు తలుపు అంచున తన కాలి వేళ్లపై కూర్చొని.. రైలు నుంచి బయటకు చూస్తూ కనిపించారు. 20 సెకండ్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు సోనూసూద్‌పై మండిపడుతున్నారు.

‘కదులుతున్న రైలు డోర్ నుంచి బయటకు వేలాడటం చాలా ప్రమాదకరం..’, ‘ఇలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించడం నటుడి బాధ్యతారాహిత్యానికి నిదర్శనం’, ‘ఇలాంటి వీడియోలు సోషల్‌మీడియాలో పెట్టే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలి’, ‘దేశవ్యాప్తంగా చాలా మందికి రోల్ మోడల్‌గా ఉన్న మీరు ఇలాంటి వీడియోలు పోస్టు చేయకూడదు’ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంతమందైతే సోనూసూద్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

Sir ji you are an inspiration for sure ❤❤BUT…… I will request you🙏🙏🙏 Being a big real life hero do not post this kind of videos 'Pardon if you feel bad' This can make youngsters copy and can be a reason for accidents Please 🙏🙏🙏🙏🙏please

@RailMinIndia @AshwiniVaishnaw

This person is @SonuSood is violating safety norms. Being a celebrity, he can influence other for doing so.

Please take appropriate action https://t.co/oBJ2Y885nc

— Vijay Khandelwal (@PALVIZOO) December 14, 2022