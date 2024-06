June 9, 2024 / 04:24 PM IST

SK23 | కోలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ శివకార్తికేయన్ (Sivakarthikeyan) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఇప్పటికే SK21, SK22, SK23 చిత్రాలను లైన్‌లో పెట్టాడు. వీటిలో యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న మూవీ SK23. ఈ చిత్రంలో పాపులర్ మలయాళ నటుడు, అయ్యప్పనుమ్ కొషియుమ్‌ ఫేం బిజూమీనన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

ఏఆర్‌ మురుగదాస్ SK23కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో కన్నడ భామ రుక్మిణి వసంత ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మూవీ లవర్స్‌ కొత్త అప్‌డేట్‌ కోసం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తుండగా.. ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త తెరపైకి వచ్చింది. రెడీగా ఉండండి..ఇవాళ సాయంత్రం 6 గంటలకు ఎక్జయిటింగ్ అప్‌డేట్‌ వస్తోంది.. అంటూ ట్వీట్ చేసింది శ్రీ లక్ష్మి మూవీస్‌. ఇంతకీ ఆ వార్త ఏమై ఉంటుందా అని తెగ చర్చించుకుంటున్నారు.

ఇదిలా ఉంటే ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు విద్యుత్ జమ్వాల్ కూడా మరో ప్రధాన పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తుండగా.. దీనిపై ఏదైనా అధికారిక అప్‌డేట్ వస్తుందేమో చూడాలి మరి. వీటితోపాటు శివకార్తికేయన్ సిబి చక్రవర్తి డైరెక్షన్‌లో SK24 కూడా చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడని తెలిసిందే. ఇక ఎస్‌కే 21గా తెరకెక్కుతున్న చిత్రంలో సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. విశ్వరూపం ఫేం రాహుల్ బోస్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. SK22గా వస్తోన్న అయలాన్‌ 2 నయా అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

Get ready for an exciting update this evening at 6PM!

BijuMenon Update 🌟 – Yes, I am going to be a part… pic.twitter.com/JgUgXOVsZ2

– After Kannada actress Rukmini Vasantha, actor Biju Menon will join #Sivakarthikeyan in AR Murugadoss’ direction.🔒

– #BijuMenon returns to Kollywood after 14 years with #ARM & #SK 🎶

SK23 నయా అప్‌డేట్..

#SK23 – Malayalam Actor #BijuMenon (Ayyappanum Koshiyum Fame) plays an pivotal role in the movie🔥🔥 – Movie also has #VidyutJamwal playing an important character 💫 – Shooting is going on Full Swing ⌛ #SivaKarthikeyan | #ARMurugadoss | #Anirudh pic.twitter.com/6j0rFaW0Eb

#SK23 – Shoot happening at Brisk pace in the surroundings of chennai..✌️ Entire shoot to be Wrapped in June..⭐

• #Amaran Pending climax shoot to begin this week in Chennai and the team is planning to shoot in Hill station as well.. Shoot to happen till May 15..🤙

• Release…

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) April 24, 2024