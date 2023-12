Sivakarthikeyan Ayalaan Interesting Update Is Out Now

Ayalaan | శివ‌కార్తికేయ‌న్ అయలాన్‌లో ఏలియన్ పాత్రకు డబ్బింగ్ చెప్పేదెవరో తెలుసా..?

Ayalaan | కోలీవుడ్‌ హీరో శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan) కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ అయలాన్ (Ayalaan‌). ఇప్పటికే మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేసిన అయలాన్ ఫస్ట్‌ లుక్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. అయలాన్ చిత్రాన్ని పొంగళ్‌ 2024 కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారని తెలిసిందే.

December 13, 2023 / 03:33 PM IST

Ayalaan | కోలీవుడ్‌ హీరో శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan) కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ అయలాన్ (Ayalaan‌). ఆర్‌ రవికుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ బ్యూటీ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేసిన అయలాన్ ఫస్ట్‌ లుక్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌లో శివకార్తికేయన్‌ గగనంలో విహరిస్తుండగా.. అతడితోపాటే ఏలియన్‌ కూడా వెళుతోంది. అయలాన్ చిత్రాన్ని పొంగళ్‌ 2024 కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారని తెలిసిందే.

విడుదల సమయం దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యలో మేకర్స్ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్‌పై ఫోకస్ పెట్టారు.. సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో ఇంట్రెస్టింగ్‌ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఏలియన్ పాత్ర కోసం టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ సిద్దార్థ్‌ (Siddharth)వాయిస్ ఓవర్ అందిస్తుండటం విశేషం. ఈ చిత్రంలో ఇదివరకెన్నడూ శివ‌కార్తికేయ‌న్ డిఫరెంట్‌ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నాడు. మ్యూజిక్‌ సెన్సేషన్‌, ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తుండటంతో అయలాన్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

ఈ చిత్రంలో శరద్‌ కేల్కర్‌, ఇషా కొప్పికర్‌, భానుప్రియ, యోగి బాబు, కరుణాకరన్‌, బాల శరవణన్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. శివకార్తికేయన్ మరోవైపు రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. SK21గా వస్తున్న ఈ మూవీలో సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొత్త అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

డబ్బింగ్ చెప్పేదెవరంటే..

SIDDHARTH AS #Ayalaan ❤️ Actor #Siddharth Lends His Voice For Ayalaan…He Already Gave Voice Of Character Simba For “THE LION KING” Tamil Version For Walt Disney Studios… Intresting Choice 🌿✨#AyalaanFromPongal #Sivakarthikeyan pic.twitter.com/SsV29cW3Cg — Madhavan (@Madhavan_2412) December 13, 2023

The teaser for @Siva_Kartikeyan #Ayalaan 👽👾🛸 has been cleared for the theatrical version, clocking in at 2 M & 8 seconds💥🔥 It’s set to hit screens on October 6th & is expected to be attached alongside #ThalapathyVijay‘s #Leo 🚀🎬 pic.twitter.com/SBygu8dJn7 — KARTHIK DP (@dp_karthik) October 4, 2023

అయలాన్‌ రిలీజ్ అప్‌డేట్..

శివకార్తికేయన్‌ న్యూ లుక్‌..