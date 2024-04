April 10, 2024 / 04:16 PM IST

Siren Movie | తమిళ నటుడు జయం రవి (Jayam Ravi), కీర్తి సురేష్ (Keerthy Suresh) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో వ‌చ్చిన చిత్రం ‘సైరన్’ (Siren). ఈ సినిమాకు అన్నాత్తే, విశ్వాసం, హీరో చిత్రాల‌కు రచయితగా చేసిన ఆంటోనీ భాగ్యరాజ్(Antony Baghyaraj) దర్శకత్వం వ‌హించాడు. గతేడాది డిసెంబ‌ర్‌లో రిలీజ్‌ చేయాలనుకున్న ఈ సినిమాను పలు వాయిదాల తర్వాత తమిళంలో ఫిబ్రవరి 16న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అయితే టాక్ బాగా లేక‌పోవ‌డంతో ఆశించిన ఫ‌లితాన్ని ఇవ్వ‌లేక‌పోయింది. ఇక తెలుగులో ఈ సినిమాను వాయిదా వేశారు. అయితే ఈ సినిమా వ‌చ్చి మూడు నెల‌లు దాటిన ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఓటీటీలో విడుద‌ల కాలేదు. ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి ఎప్పుడు వ‌స్తుందా అని ప్రేక్ష‌కులు ఎదురుచూస్తుండ‌గా తీపి క‌బురు అందించారు మేక‌ర్స్.

త‌మిళంతో పాటు తెలుగులో ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేశారు. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక డిస్నీ ప్ల‌స్ హాట్‌స్టార్‌లో ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 19 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో సైరన్‌ అందుబాటులోకి రానున్నట్లు ప్రకటించారు.

Most Awaited #Siren Tamil Movie Sets to Premeire on April 19 In Disney plus Hotstar

Also in Telugu Tamil Malayalam Kannada Hindi pic.twitter.com/FO2PvLHmqh

— SRS CA TV (@srs_ca_tv) April 9, 2024