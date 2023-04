Mano| మల్టీ టాలెంటెడ్‌ సింగర్‌ మనోకు అరుదైన గౌరవం

April 16, 2023 / 02:53 PM IST

Mano | భారత చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఉన్న మల్టీ టాలెంటెడ్‌ సింగర్లలో ఒకరు మనో (Mano). తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీతోపాటు తులు, కొంకణి, అస్సామీ భాషల్లో పాటలు పాడి సంగీత ప్రపంచంలో తనకంటూ స్పెషల్ రికార్డును క్రియేట్‌ చేశారు. దశాబ్దాలుగా అన్ని భాషల ప్రేక్షకులను తన పాటలతో మైమరింపజేస్తున్న మనో అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకున్నారు.

రిచ్‌మండ్‌ గ్యాబ్రియల్‌ (టొరంటో) యూనివర్సిటీ (Richmond Gabriel University)సంగీత ప్రపంచంలో చేసిన సేవలకుగాను మనోకు గౌరవ డాక్టరేట్‌ (Doctorate)ను ప్రదానం చేసింది. ఇండియన్ మ్యూజికల్ ఇండస్ట్రీలో 38 ఏండ్ల ప్రయాణంలో సింగర్‌గా‌, మ్యాజిషియన్‌గా 15 భారతీయ భాషల్లో 25వేలకుపైగా పాటలు పాడిన మనో డాక్టరేట్‌ అందుకున్న సందర్భంగా దిగిన ఫొటోను సోషల్ మీడియా ద్వారా అందరితో పంచుకున్నారు. ఎల్లప్పుడూ మీరందరూ అందించిన మద్దతు, ప్రేమకు కృతజ్ఞుడిని. చాలా గౌరవప్రదంగా ఉంది.. అంటూ ట్వీట్ చేశారు మనో. ఇప్పుడీ ఫొటోతోపాటు ట్వీట్ కూడా నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.

మనో డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టుగా కూడా పాపులర్‌ అని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. రజినీకాంత్‌ నటించిన దాదాపు అన్నీ సినిమాల (తెలుగులో) కు మనో వాయిస్‌ ఓవర్‌ అందించారు. మరోవైపు కమల్‌ హాసన్‌ నటించిన పలు తెలుగు చిత్రాలకు కూడా వాయిస్‌ ఓవర్‌ ఇచ్చారు. నటుడిగా కూడా పలు చిత్రాల్లో కనిపించారు మనో. ప్రస్తుతం తమిళంలో ఓ మ్యూజికల్ టాక్‌ షోకు హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

డాక్టరేట్‌తో సింగర్ మనో ఇలా..

Bestowed with #Doctorate by Richmond Gabriel University on my completion more then 25k songs 15 Indian languages and 38years in Indian musical industry as a singer and musician.

Humbled, Honoured and much love to all who has supported me, all always 💐 pic.twitter.com/lEkMxmALPt

— Dr Mano (@ManoSinger_Offl) April 16, 2023