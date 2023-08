Shiva Rajkumar | ఆ హీరోతో నటించాలని ఉంది.. మనసులో మాట బయటపెట్టిన కన్నడ సూపర్ స్టార్

August 19, 2023 / 02:15 PM IST

Shiva Rajkumar | కన్నడ సూపర్ స్టార్ డా. శివరాజ్ కుమార్ (Shiva Rajkumar ) అలియాస్ శివన్న గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. వందకుపైగా సినిమాల్లో నటించిన ఆయ‌న‌ కన్నడలో తిరుగులేని స్టార్‌డమ్ సంపాదించాడు. ఇక తెలుగుతో పాటు తమిళంలో కూడా శివరాజ్ కుమార్‌కు ప్ర‌త్యేక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. శివరాజ్ కుమార్ న‌టించిన వేదా (Vedha) సినిమా తెలుగులో విడుద‌లై మంచి విజ‌యం సాధించింది. ఇక రీసెంట్‌గా వ‌చ్చిన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ జైల‌ర్ (Jailer) సినిమాలో శివరాజ్ కుమార్ క్యామియో రోల్‌లో అల‌రించాడు. కాగా స‌న్ పిక్చ‌ర్స్ (Sun Pictures) సంస్థ తాజాగా శివరాజ్ కుమార్‌తో ఓ ఇంట‌ర్వ్యూ నిర్వ‌హించింది.. ఈ ఇంట‌ర్వ్యూలో శివన్న త‌న మ‌న‌సులోని మాట‌ను బయటపెట్టాడు.

ఇంట‌ర్వ్యూలో భాగంగా.. తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ఏ నటుడితో త‌దుప‌రి నటించాలి అనుకుంటున్నారు అని యాంక‌ర్ అడిగిన ప్ర‌శ్న‌కు శివరాజ్ కుమార్ సమాధానమిస్తూ.. నేను కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్‌ (Ajith Kumar)తో కలిసి నటించాల‌ని ఉంది అని తెలిపాడు. “అజిత్ చాలా స‌హ‌జంగా, క్యూట్‌గా ఉంటాడు. అయన వీడియోస్ తరచుగా చూస్తూ ఉంటాను. అజిత్ బైక్ మీద వెళ్లడం, చాలా సాదాసీదాగా ఉండడం అనేది నా గుండెకి తాకుతుంటుంది. ఆయనతో వర్క్ చేయడం చాలా ఇష్టం” అంటూ శివరాజ్ కుమార్ ఇంట‌ర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో వైర‌ల్ అవుతుంది.

“I just want to act with #AjithKumar. I see some raw thing about him, he is very raw. He is very cute human being. I see his videos, he goes in the bike, he is so normal and it touches my heart. I really desired to work with #Viswasam.”pic.twitter.com/QEYB2nL52I

– #ShivaRajKumar

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) August 19, 2023