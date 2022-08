August 15, 2022 / 10:00 PM IST

Oke Oka Jeevitham Second Single | టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో శ‌ర్వానంద్‌ను కొన్నేళ్ళుగా ఫ్లాప్‌లు వెంట‌బ‌డుతున్నాయి. ఇటీవలే భారీ అంచ‌నాల నుడ‌మ‌ విడుద‌లైన ‘ఆడ‌వాళ్ళు మీకు జోహార్లు’ బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర బోల్తా కొట్టింది. నిజానికి ఈయ‌న న‌టించిన గ‌త ఆరు చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర ప‌రాజ‌యం పాల‌య్యాయి. దీంతో శ‌ర్వా త‌న కెరీర్‌కు బూస్ట్ ఇచ్చే ఒక మంచి హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న ఆశ‌ల‌న్ని ‘ఓకే ఒక జీవితం’ చిత్రంపైనా ఉన్నాయి. శ్రీకార్తిక్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో మంచి అంచ‌నాలే ఉన్నాయి. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన పోస్ట‌ర్‌లు, టీజ‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకున్నాయి. సై-ఫై జాన‌ర్‌లో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 9న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వరుస అప్‌డేట్‌ల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తున్నారు. తాజాగా మేక‌ర్స్ మ‌రో అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ చిత్రంలోని ‘ఒక‌టే క‌దా’ అంటూ సాగే పాట‌ను మంగ‌ళ‌వారం సాయంత్రం 5 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఇదివ‌ర‌కే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన అమ్మా పాట‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుండి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. శ‌ర్వానంద్‌కు జోడీగా రీతూ వ‌ర్మ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. డ్రీమ్ వారియ‌ర్ పిక్చ‌ర్స్ ప‌తాకంపై ఎస్ఆర్ ప్ర‌కాష్, ఎస్ఆర్ ప్ర‌భు నిర్మిస్తున్నారు. జేక్స్ బేజోయ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ద్విభాష చిత్రంగా తెర‌కెక్క‌తున్న ఈ చిత్రంలో అక్కినేని అమ‌ల కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టిస్తుంది. నాజ‌ర్‌, ప్రియ‌ద‌ర్శి, వెన్నెల కిషోర్ ముఖ్య పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్ర‌ఫి: సుజిత్ సారంగ్‌, ఎడిటింగ్: శ్రీజిత్ సారంగ్‌.

A song that we'd connect & vibe along with 🙃#OkateKadhaa from #OkeOkaJeevitham out tomorrow Aug 16 at 5PM 🎶

– https://t.co/C0eUdBCVEK#OkeOkaJeevithamOnSep9@ImSharwanand @amalaakkineni1 @vennelakishore @priyadarshi_i @twittshrees @JxBe @prabhu_sr @DreamWarriorpic pic.twitter.com/B5etR4xr4J

— Ritu Varma (@riturv) August 15, 2022