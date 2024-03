Sharwa 36 | శర్వానంద్‌ అడ్వెంచరస్‌ రైడ్‌.. Sharwa 36 లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌ వైరల్

March 6, 2024 / 03:11 PM IST

Sharwa 36 | టాలీవుడ్ యువ హీరో శర్వానంద్‌ (Sharwanand) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల అప్‌డేట్స్‌తో అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ముందుగా ప్రకటించినట్టుగానే Sharwa 36కు సంబంధించిన నయా అప్‌డేట్‌ను షేర్ చేసింది. ఈ మూవీ పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. అభిలాష్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మాళవికా నాయర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మీ హెల్మెట్లను పట్టుకోండి.. రైడ్ వైల్డ్‌గా ఉండబోతుంది.. అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.

గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పించే అడ్వెంచరస్‌ రైడ్‌కు సిద్దంగా ఉండండి.. అంటూ శర్వానంద్‌ షేర్ చేసిన లుక్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. Sharwa 36 లాంఛింగ్ స్టిల్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. మరోవైపు శ్రీరామ్‌ ఆదిత్య (Sriram Aditya) దర్శకత్వంలో టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శర్వాకు జోడీగా కృతి శెట్టి నటిస్తోంది.

శర్వానంద్‌ మరోవైపు శ్రీరామ్‌ ఆదిత్య దర్శకత్వంలో శర్వానంద్‌ 35 చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీకి మనమే (Maname) టైటిల్‌ ఫిక్స్ చేసి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ని రిలీజ్ చేశారు. ఇక ఈ పోస్టర్‌లో శర్వానంద్ పక్కనే చిన్న బాబు కనిపిస్తున్నారు. పాపులర్ బ్యానర్‌ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది. కథానుగుణంగా లండన్‌, హైదరాబాద్‌లో సినిమాను షూట్‌ చేశారని ఫిలింనగర్ సర్కిల్ సమాచారం.

లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌..

Happy Birthday @ImSharwanand ❤️‍🔥

May your year be filled with adrenaline pumping adventure & conquering challenges just like our #Sharwa36 🔥@abhilashkankara @rajeevan69 @ghibranvaibodha @dopyuvraj @AforAnilkumar @UV_Creations pic.twitter.com/DUfoxbV0QZ

— UV Creations (@UV_Creations) March 6, 2024