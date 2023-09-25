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Jawan Movie | రూ.1000 కోట్ల క్లబ్‌లో జవాన్.. వరుసగా రెండోసారి రికార్డు సాధించిన షారుఖ్..

Jawan Movie | బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటించిన‌ తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’ (Jawan). అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం 7వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ అందుకుంది. విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.650 కోట్లు కొల్లగొట్టిన ఈ చిత్రం తాజాగా రూ.1000 కోట్ల క్ల‌బ్‌లో చేరింది.

Jawan Movie | రూ.1000 కోట్ల క్లబ్‌లో జవాన్.. వరుసగా రెండోసారి రికార్డు సాధించిన షారుఖ్..

Shah Rukh Khan | బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటించిన‌ తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’ (Jawan). అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం 7వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ అందుకుంది. విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.650 కోట్లు కొల్లగొట్టిన ఈ చిత్రం తాజాగా రూ.1000 కోట్ల క్ల‌బ్‌లో చేరింది. ఇక ఈ ఏడాది ప‌ఠాన్ సినిమాతో రూ.1000 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరిన షారుఖ్ తాజాగా ‘జవాన్‌’ సినిమాతో మరోసారి అదే మ్యాజిక్ చేశాడు.

కేవలం 19 రోజుల్లోనే ‘జవాన్‌’ రూ.1000 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరిపోయింది. షారుఖ్‌ఖాన్‌ హీరోగా తమిళ దర్శకుడు అట్లీ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ, హిందీ, భాషల్లో ఒకేరోజు విడుదలైంది. ఇక మొదటి రోజు రూ.144 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసిన ఈ సినిమా.. ఆ తర్వాత కూడా అదే జోరు కంటిన్యూ చేసింది. విడుద‌లైన నాలుగోరోజు అయితే ఏకంగా రూ.156 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇక వీకెండ్ వస్తే ఇప్పటికి ఈ సినిమాకు సంచలన వసూళ్లు వస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే ప‌ఠాన్ త‌ర్వాత‌ ‘జవాన్‌’ కూడా రూ.1000 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరడంతో.. ఒకే ఏడాదిలో వరుసగా రెండుసార్లు ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన హీరోగా చరిత్ర షారుఖ్‌ఖాన్‌ సృష్టించాడు. మరోవైపు ఈ సినిమాతో రూ.1000 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరిన తొలి తమిళ దర్శకుడిగా అట్లీ అరుదైన ఘనత సాధించాడు.

ఇక అట్లీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌లో షారుక్‌ సరసన నయనతార (Nayanathara) నటించగా.. విజయ్‌ సేతుపతి(Vijay Sethupathy), దీపిక పదుకొణె (Deepika Padukone), ప్రియమణి (Priyamani), సునీల్‌ గ్రోవర్‌ (Suni Groover), సాన్య మల్హోత్ర (Sanya Malhotra), యోగిబాబు (Yogi babu) తదితరులు కీలకపాత్రలు పోషించారు.

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