December 23, 2023

Dunki Movie | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారుఖ్ ఖాన్ ఈ ఏడాది బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్స్‏తో ఫుల్ జోష్ మీదున్నాడు. పఠాన్, జవాన్ సినిమాలతో వరుసగా రెండు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ రెండు సినిమాలు దాదాపు 1000 కోట్లకు పైగా వ‌సూళ్లు రాబట్టాయి. ఇదిలా ఉంటే.. ‘డంకీ’ సినిమాతో మరోసారి అడియన్స్ ముందుకు వచ్చాడు ఈ కింగ్ ఖాన్. స్టార్ డైరెక్టర్ రాజ్ కుమార్ హిరాణి దర్శకత్వంలో షారుఖ్ నటించిన ఈ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ డిసెంబర్ 21న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది.

అయితే ఈ సినిమా తొలి రోజు క‌లెక్ష‌న్లు చూసుకుంటే.. బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద‌ అంతగా సెన్సెషన్ సృష్టించలేకపోయింది. మొదటి రోజే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అందుకున్న ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ మాత్రం షారుఖ్ రేంజ్‌లో రాబట్టలేకపోయింది. ఈ సినిమా తొలి రోజు రూ.58 కోట్ల క‌లెక్ష‌న్లు రాబ‌ట్టింది. ఇక షారుఖ్ కెరీర్‌లో అత్యంత లీస్ట్ కలెక్షన్స్ వచ్చింది ఈ సినిమాకే. మరోవైపు ప్ర‌భాస్ ‘ఆదిపురుష్’ సినిమా కంటే ‘డంకీ’ తక్కువ కలెక్షన్స్ అందుకుంద‌ని ఇండ‌స్ట్రీలో టాక్.

