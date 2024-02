February 15, 2024 / 10:51 AM IST

Dunki Movie | బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో వ‌చ్చిన రీసెంట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ ‘డంకీ’ (Dunki). గ‌త ఏడాది ప్ర‌భాస్ సలార్ కు పోటిగా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం పాజిటివ్ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈ చిత్రం రూ.500కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టింది. ఇక ఈ సినిమాకు రాజ్​కుమార్​ హిరానీ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇక థియేట‌ర్‌లో అల‌రించిన ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదిక‌గా ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించారు.

