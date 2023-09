September 6, 2023 / 01:33 PM IST

Jawan Movie | జవాన్‌ రిలీజ్‌కు ఇంకా కొన్ని గంటలే మిగులుంది. ఇప్పటికే టిక్కెట్‌లు హాట్‌ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. ఒక్క బుక్‌ మై షో ఆప్‌లోనే కోటికి పైగా టిక్కెట్‌లు అమ్ముడయ్యాయంటే మాములు విషయం కాదు. నార్త్‌లోనే అనుకుంటే సౌత్‌లోనూ ఈ సినిమా క్రేజ్‌ చూస్తే మెంటలెక్కుతుంది. హైదరాబాద్‌ సహా పలు సిటీలలో బుకింగ్స్‌ వీర లెవల్లో ఉన్నాయి. ఈ సారి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ షారుఖ్‌ భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్ నమోదు చేసేలా కనిపిస్తున్నాడు. పటాన్‌ను మించి జవాన్‌ హిట్టవుతుందని అప్పుడే షారుఖ్ ఫ్యాన్స్‌ సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇన్‌సైడ్‌ రిపోర్స్ట్ కూడా పాజిటీవ్‌గానే ఉన్నాయి. ఇక ఈ సినిమా కోసం కేవలం సినీ ప్రియులు మాత్రమే కాకుండా సినీ సెలబ్రెటీలు సైతం అమితాసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు.

ఇదే విషయాన్ని మహేష్ ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. ‘ జవాన్ టైమ్‌ వచ్చేసింది. షారుక్ ఖాన్ పవర్ మొత్తం వెండితెరపై కనబడబోతుంది. ఈ సినిమా అన్ని మార్కెట్లలోనూ ఆల్ టైమ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నా. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సినిమా చూసేందుకు ఎదురు చూస్తున్నానంటూ’ మహేష్ వేసిన ట్వీట్‌ తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఈ ట్వీట్‌పై షారుఖ్ ఖాన్‌ స్పందించాడు. మహేష్‌ బాబుకు థ్యాంక్యూ చెబుతూ.. ‘మీరు సినిమాను ఎంజాయ్‌ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. మీరు ఎప్పుడు సినిమాకు వెళ్తారో చెప్పండి మీతో పాటు కలిసి సినిమా చూస్తానంటూ’ షారుఖ్‌ రిప్లే ఇచ్చాడు. ఇలా ఇద్దరూ హీరోలు ట్వీట్లు చేసుకోవడంతో ఫ్యాన్స్‌ సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు.

అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా యాక్షన్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కింది. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు సినిమాపై మాములు అంచనాలు క్రియేట్‌ చేయలేదు. ఈ సినిమాను రెడ్‌ చిల్లీ ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై షారుఖ్ భార్య గౌరీ ఖాన్‌ నిర్మిస్తుంది. షారుఖ్‌కు జోడీగా నయనతార హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. హిందీతో పాటు తమిళ, తెలుగు భాషల్లో ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌ 7న రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ సినిమాలో విజయ్‌ సేతుపతి ప్రతినాయకుడి పాత్ర పోషించాడు.

Thank u so much my friend. Hope you enjoy the film. Let me know when you are watching I will come over and watch it with you. Love to you and the family. Big hug. https://t.co/xW0ZD65uvk

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 6, 2023