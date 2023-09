Shah Rukh Khan Jawan Boxoffice Collections Are Out Now

Jawan | జవాన్‌ ఫైరింగ్‌కు బాక్సాఫీస్‌ షేక్‌.. షారుఖ్‌ఖాన్‌ టీం తాజా కలెక్షన్లు ఇవే..!

Jawan | జవాన్‌ (Jawan)తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తున్నాడు బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) . జవాన్‌తో ఫస్ట్‌ డే నుంచి బాక్సాఫీస్‌పై దండయాత్ర చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే అతి తక్కువ టైంలోనే రూ.500 కోట్ల క్లబ్‌లోకి చేరి టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది.

September 14, 2023 / 06:22 PM IST

Jawan | బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) పఠాన్‌ తర్వాత మరోసారి జవాన్‌ (Jawan)తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (Atlee) డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. జవాన్‌ ఫస్ట్‌ డే నుంచి బాక్సాఫీస్‌పై దండయాత్ర చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే అతి తక్కువ టైంలోనే రూ.500 కోట్ల క్లబ్‌లోకి చేరి టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది.

కేవలం ఇప్పటివరకు (వారం రోజుల్లో) వరల్డ్‌వైడ్‌గా రూ.660.03 కోట్లు రాబట్టింది. హిందీలో వారం రోజుల్లో రూ.327.88 కోట్లు వసూళ్లు రాబట్టింది. జవాన్‌లో లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార (Nayanthara), దీపికా పదుకొనే కీ రోల్స్‌లో నటించారు. షారుఖ్‌ ఖాన్‌ నుంచి మరో మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా సామాజిక సందేశంతోపాటు అభిమానులకు కావాల్సిన ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ను అందిస్తోంది జవాన్‌.

ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ సంగీతాన్ని అందించాడు. జవాన్‌లో విజయ్‌ సేతుపతి విలన్‌గా నటించగా.. ప్రియమణి, సన్యా మల్హోత్రా, సునీల్ గ్రోవర్‌ కీలక పాత్రలలో నటించారు. హై ఆక్టేన్ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీని షారుఖ్‌ ఖాన్‌ హోంబ్యానర్ రెడీ చిల్లీస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై గౌరీఖాన్ తెరకెక్కించింది.

వరల్డ్‌ వైడ్‌గా జవాన్ కలెక్షన్లు..

A storm called Jawan has taken over the world!🔥 Book your tickets now: https://t.co/BLDi9WvV1l Watch #Jawan in cinemas – in Hindi, Telugu & Tamil pic.twitter.com/Lv4tX5QFYJ — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 14, 2023

రోజూ వారీగా జవాన్ కలెక్షన్లు..

#Jawan continues its GLORIOUS RUN… Will close *extended* Week 1 TODAY with a HUMONGOUS TOTAL… Biz in Weekend 2 crucial, will give an idea of its *lifetime total*… Thu 65.50 cr, Fri 46.23 cr, Sat 68.72 cr, Sun 71.63 cr, Mon 30.50 cr, Tue 24 cr, Wed 21.30 cr. Total: ₹ 327.88… pic.twitter.com/sawWyztS31 — taran adarsh (@taran_adarsh) September 14, 2023

శ్రీలంక థియేటర్‌లో జవాన్‌ క్రేజ్ ఇలా..

It’s evident from their cheers & dance how much the SRK FANs from #SriLanka enjoyed watching Jawan FDFS😍⚡🔥@iamsrk @Atlee_dir @REDCHILLIESENT @SRKUniverseSL#Jawan #JawanFDFS #JawanDay #JawanFirstDayFirstShow pic.twitter.com/2neDHzP0VH

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) September 8, 2023

విదేశాల్లో బాద్‌ షా క్రేజ్‌ చూడండి..