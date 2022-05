May 20, 2022 / 04:04 PM IST

Godse Movie Release Date | న‌ట‌న ప్రాధాన్యమున్న పాత్ర‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ ఇటు హీరోగా అటు క్యారెక్ట‌ర్ ఆర్టిస్టుగా సినీరంగంలో దూసుకుపోతున్న న‌టుడు స‌త్య‌దేవ్‌. ఎలాంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేకుండా సినిమా రంగంలోకి అడ‌గుపెట్టి ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ ప్రేక్ష‌కుల‌లో ప్ర‌త్యేక‌ గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న చేతిలో నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘గాడ్సె’ ఒక‌టి. ‘బ్ల‌ఫ్ మాస్ట‌ర్’ ఫేం గోపి గ‌ణేష్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన‌ ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో మంచి అంచ‌నాలే ఉన్నాయి. అవినీతిమైన రాజ‌కీయ‌నాయ‌కుల‌ను, ఒంటి చేత్తో ఎదుర్కొన్న యువ‌కుడి పాత్ర‌లో స‌త్య‌దేవ్ న‌టించనున్నాడు. తాజాగా ఈ చిత్ర విడుద‌ల తేదీని మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 17న విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. అయితే గ‌తంలో ఈ చిత్రం మే 20న విడుద‌ల కావాల్సి ఉంది. కానీ కొన్ని కార‌ణాల వ‌ల్ల విడుద‌ల తేదీని వాయిదా ప‌డింది. కాగా స‌త్య‌దేవ్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ‘మారిపోయింది డేట్ మాత్ర‌మే.. మిగితా అంతా సేమ్’ అంటూ రిలీజ్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో స‌త్య‌దేవ్ రెండు చేతుల్లో గ‌న్స్ ప‌ట్టుకుని ఇంటెన్సీవ్ లుక్స్‌లో ఉన్నాడు. ప్ర‌స్తుతం స‌త్య‌దేవ్ హీరోగా న‌టించిన ‘గుర్తుందా శీతాకాలం’ విడుద‌ల‌కు సిద్దంగా ఉంది. దీంతో పాటుగా హిందీలో అక్ష‌య్ కుమార్ ‘రామ్‌సేతు’లో కిలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. చిరంజీవి ‘గాడ్‌ఫాద‌ర్‌’లోనూ ఓ కీల‌క‌పాత్ర పోషిస్తున్నాడు.

Only the date has changed. Not the cause.

Godse from June 17, 2022. #GodseOnJune17

