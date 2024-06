June 7, 2024 / 07:43 PM IST

Sarfira Movie | బాలీవుడ్ న‌టుడు అక్ష‌య్ కుమార్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘సర్ఫీరా'(Sarfira Movie). ఈ సినిమాకు స్టార్ ద‌ర్శ‌కురాలు సుధా కొంగర ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తుంది. కోలీవుడ్ హీరో సూర్య, స్టార్ సుధా కొంగర కాంబోలో వ‌చ్చిన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రం ఆకాశం నీ హద్దురా (Aaksham Nee haddura). 2020 న‌వంబ‌ర్ 12న నేరుగా ఓటీటీలోకి విడుద‌లైన ఈ చిత్రం సంచ‌ల‌న విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఇక ఇదే సినిమాను సుధా కొంగ‌రా హిందీలో రీమేక్ చేస్తున్నారు.

ఇప్ప‌టికే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సినిమా జూలై 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. అయితే ఈ మూవీకి సంబంధించి ఒక సాలిడ్ న్యూస్ నెట్టింట చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుంది. బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద ఈ సినిమా సోలోగా రిలీజ్ అవ్వ‌బోతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇంత‌కుముందు కొన్ని బాలీవుడ్ సినిమాలు జూలై 12న విడుద‌ల అవుతున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించిన అనుకోని కార‌ణల వ‌ల‌న వాయిదా వేసుకున్నాయి. దీంతో ‘సర్ఫీరా’ (Sarfira)కు లైన్ క్లీయ‌ర్ అయిన‌ట్లు తెలుస్తుంది. మ‌రోవైపు ఈ సినిమా టీజ‌ర్‌ను జూన్ 12న విడుద‌ల చేయ‌డానికి మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్న‌ట్లు స‌మాచారం.

Get Ready To Experience the Musical Magic of #AkshayKumars Most-Awaited Film #Sarfira, All set to hit theatres worldwide on July 12th.

The film tells the inspiring story of a common man who dares to dream big, promising an exhilarating cinematic experience. Boasting of a stellar… pic.twitter.com/edfqHVEgsh

— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) June 5, 2024