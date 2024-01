Pathang | సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో ‘పతంగ్’ నయా పోస్టర్

January 17, 2024 / 05:01 PM IST

Pathang | ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు భార‌తీయ సినిమాలో ఎన్నో స్పోర్ట్స్ డ్రామాలు ప్రేక్ష‌కులు చూసి వుంటారు. కాని తొలిసారిగా ప‌తంగుల పోటీతో రాబోతున్న కామెడీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా చిత్రం ‘ప‌తంగ్’ (Pathang) . ఇన్‌స్టాగ్రమ్ సెన్సేష‌న్ ప్రీతి ప‌గ‌డాల‌, జీ స‌రిగ‌మ‌ప ర‌న్న‌ర‌ప్ ప్ర‌ణ‌వ్ కౌశిక్‌తో పాటు వంశీ పూజిత్ ముఖ్య‌తార‌లుగా న‌టిస్తున్నారు. సినిమాటిక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ రిష‌న్ సినిమాస్ ప‌తాకంపై విజ‌య్ శేఖ‌ర్ అన్నే, సంప‌త్ మ‌క, సురేష్ కొత్తింటి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్ర‌ణీత్ ప్ర‌త్తిపాటి ద‌ర్శ‌కుడు.

నాని బండ్రెడ్డి క్రియేటివ్ నిర్మాతగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మ‌రికొంత మంది నూత‌న న‌టీన‌టుల‌తోపాటు ప్ర‌ముఖ సింగ‌ర్, న‌టుడు ఎస్‌పీ చ‌ర‌ణ్ కీల‌క‌ పాత్రల్లో క‌నిపించ‌బోతున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ చిత్రం ఫైన‌ల్ షెడ్యూల్ షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటోంది. వేస‌విలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా నుండి సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మేకర్స్ కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. సంక్రాంతి పండుగలో భాగమైన పతంగ్ సెలబ్రేషన్స్‌ని తెలియజేసేలా ఉన్న ఈ పోస్టర్‌లో ఇద్దరు హీరోలు పతంగులు ఎగరవేస్తూ.. పోటీపడుతున్నట్లుగా ఉంటే, హీరోయిన్ చక్కగా నవ్వుకుంటోంది. చూడగానే ఈ పోస్టర్ ఆకర్షిస్తోంది.

ఈ పోస్టర్ విడుదల సంద‌ర్భంగా నిర్మాత‌లు మాట్లాడుతూ.. ముందుగా అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. సికింద్ర‌బాద్ బ‌స్తీ నేప‌థ్యంలో రూపొందుతోన్న యూత్‌ఫుల్ కామెడీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఇది. ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌, ఎమోష‌న్ ఇలా అన్ని ఈ చిత్రంలో వుంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంలో ప్ర‌తి స‌న్నివేశం ఎంతో సహ‌జంగా వుంటుంది అన్నారు. త్వ‌ర‌లోనే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మ‌రిన్ని వివరాలను తెలియ‌జేస్తాం’’ అని తెలిపారు.

ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌: శ‌క్తి అర‌వింద్‌, సంగీతం: జొస్ జిమ్మి, ఎడిట‌ర్‌: చాణ‌క్య రెడ్డి, ప్రొడ‌క్ష‌న్ డిజైనర్: వెంక‌ట్ శాతావాహ‌న‌, కాస్ట్యూమ్ డిజైన‌ర్: మేఘన శాతావాహ‌న

