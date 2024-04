Sanjay Leela Bhansali | సంజయ్ లీలా భన్సాలీ-అలియాభట్ కాంబో రిపీట్..!

April 4, 2024 / 05:10 PM IST

Sanjay Leela Bhansali | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాప్‌ లెజెండరీ దర్శకుల్లో ఒకరు సంజయ్ లీలా భన్సాలీ (Sanjay Leela Bhansali). దేవ్‌దాస్‌, గుజారిష్‌, బాజీరావ్‌ మస్తానీ, పద్మావత్‌ లాంటి బ్లాక్‌ బస్టర్ సినిమాలను అందించాడు. బాలీవుడ్ నటి అలియాభట్‌ (Alia Bhatt)తో గంగూభాయ్‌ కథియావాడి తెరకెక్కించగా.. బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. ఈ మూవీ అలియాభట్ కెరీర్‌లో వన్ ఆఫ్‌ ది ల్యాండ్ మార్క్‌ సినిమాగా నిలిచింది.

ఈ ఇద్దరి కాంబోలో మరో సినిమా వస్తే ఎలా ఉంటుంది.. మూవీ లవర్స్‌కు మాత్రం గుడ్‌న్యూస్‌ అనే చెప్పాలి. అలియాభట్ ‌- భన్సాలీ కాంబోలో మరో సినిమా రెడీ అవుతున్నట్టు తాజాగా ఓ వార్త హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఎపిక్ సాగా నేపథ్యంలో రాబోతున్న ఈ చిత్రానికి లవ్‌ అండ్ వార్‌ టైటిల్‌ను ఫైనల్ చేశారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్. ప్రేమ, విధేయత, త్యాగం.. చుట్టూ తిరిగే కథాంశం నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో రణ్‌బీర్‌కపూర్‌, విక్కీ కౌశల్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించబోతున్నట్టు సమాచారం.

అలియాభట్‌ ఇందులో జాజ్‌ సింగర్‌గా కనిపించనుందని తెలుస్తుండగా.. రణ్‌బీర్‌కపూర్‌, విక్కీ కౌశల్‌ పాత్రలకు సంబంధించిన వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. జాజ్‌ ఆర్టిస్ట్‌ పాత్రలో నటించే అవకాశం రావడం పట్ల చాలా ఎక్జయిట్‌కు లోనవుతుంది అలియాభట్‌. తాజా సినిమాతో చరిత్రలో నిలిచిపోయే మరో ఆసక్తికర పాత్ర అలియాభట్ ఫిల్మోగ్రఫీ చేరిపోనుందన్నమాట. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టుపై అధికారిక ప్రకటన రావడమే తరువాయి అని తెలుస్తోంది.

మరోవైపు సంజయ్‌ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో సినిమా చేసేందుకు మృణాళ్‌ ఠాకూర్ రెడీ అవుతుందన్న వార్త ఒకటి ఇప్పటికే నెట్టింట టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారింది. ఈ వార్తలపై భన్సాలీ నుంచి కానీ, మృణాళ్‌ నుంచి కానీ ఏదైనా అధికారిక అప్‌డేట్ వస్తుందేమో చూడాలి.

EXCLUSIVE!! #SanjayLeelaBhansali is giving #AliaBhatt yet another fascinating character after #GangubaiKathiawadi…#AliaBhatt to play a jazz singer in Bhansali’s next epic saga, #LoveAndWar, also starring #RanbirKapoor and #VickyKaushal!https://t.co/D8fpkcZOpL

— Rahul Raut (@Rahulrautwrites) April 4, 2024