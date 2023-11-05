Double iSmart | టాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ (Ram Pothineni) టైటిల్ రోల్లో నటిస్తున్న చిత్రం డబుల్ ఇస్మార్ట్ (Double iSmart). హై ఆక్టేన్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యానర్ తెరకెక్కిస్తోంది. డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ (Puri Jagannadh) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సంజయ్ దత్ (Sanjay Dutt) విలన్గా నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ పాత్ర కోసం మున్నాభాయ్ తీసుకుంటున్న రెమ్యునరేషన్ వార్త ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది.
తాజా టాక్ ప్రకారం ఈ కేజీఎఫ్ విలన్ ఏకంగా రూ.6 కోట్లు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నాడన్న వార్త ఇప్పుడు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. కేజీఎఫ్ చాఫ్టర్ 2 తర్వాత సంజయ్ దత్ మార్కెట్ పెరిగిందని తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సంజయ్ దత్ డబుల్ ఇస్మార్ట్ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నాడంటూ తెగ చర్చించుకుంటున్నారు సినీ జనాలు.
డబుల్ ఇస్మార్ట్ ఈజ్ బ్యాక్.. అంటూ ఇటీవలే రామ్ సెట్స్లో సెల్ఫీ తీసుకుంటున్న స్టిల్ను షేర్ చేసింది పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యానర్. ముంబైలో షూటింగ్ కొనసాగుతుంది. కొన్ని కీలకమైన సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. 2024 మార్చి 8న సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.. అంటూ ట్వీట్ చేసింది. రామ్ సిక్స్ ప్యాక్ బాడీలో కనిపిస్తున్న ఈ లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
ఇస్మార్ట్ శంకర్కు సీక్వెల్గా వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఇస్మార్ట్ ఈజ్ బ్యాక్.. ఈ సారి డబుల్ ఇంపాక్ట్.. అంటూ శక్తిమంతమైన త్రిశూలం.. బ్యాక్ డ్రాప్లో మంటలు కనిపిస్తున్న లుక్తో.. సినిమాలో డబుల్ ఎంటర్టైన్ మెంట్ అందించబోతున్నట్టు చెప్పకనే చెబుతున్నాడు పూరీ. ఈ చిత్రానికి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ (Mani sharma) బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, సంగీతం అందిస్తున్నాడని తెలుస్తోండగా.. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
డబుల్ ఇస్మార్ట్ రామ్ ఈజ్ బ్యాక్..
He is BACK!
Ustaad @ramsayz from sets of #DoubleISMART ❤️🔥
The shoot is currently progressing in Mumbai & some crucial sequences are being shot💥
IN CINEMAS MARCH 8th,2024🔥#RAmPOthineni #PuriJagannadh @duttsanjay @Charmmeofficial @IamVishuReddy pic.twitter.com/wFzfRiA0gY
— Puri Connects (@PuriConnects) November 1, 2023
iSMART is back!
This time with DOUBLE IMPACT 😎#DoubleISMART Striking Update Tomorrow at 11:11 AM❤️🔥
Stay Tuned 🔥
Ustaad @ramsayz #PuriJagannadh @Charmmeofficial @IamVishuReddy pic.twitter.com/wntW5bWmAS
— Puri Connects (@PuriConnects) July 9, 2023
The much-anticipated shoot of #DoubleISMART began today on a huge set with a MASSive action sequence under action choreography of Kecha & DOP Gianni💥
IN CINEMAS MARCH 8th,2024❤️🔥
Ustaad @ramsayz #PuriJagannadh @Charmmeofficial @IamVishuReddy @PuriConnects pic.twitter.com/ZT66YiHtIF
— Puri Connects (@PuriConnects) July 12, 2023
లాంఛింగ్ ఈవెంట్ ఫొటోలు..
Here are a few more clicks from the #DoubleISMART Launch Ceremony graced by near & dear ones in Hyderabad❤️
Regular Shoot Begins on July 12th 🔥
In cinemas on MARCH 8th, 2024💥
Ustaad @ramsayz #PuriJagannadh @Charmmeofficial @IamVishuReddy pic.twitter.com/oJOA1FoYG4
— Puri Connects (@PuriConnects) July 10, 2023