November 6, 2023 / 12:43 PM IST

Sodhara Movie First Look | హృద‌య కాలేయం (Hrudaya Kaleyam) చిత్రంతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి బ‌ర్నింగ్ స్టార్‌గా అంద‌రి హృద‌యాల‌ను గెల‌చుకున్నాడు సంపూర్ణేష్ బాబు (Sampoornesh Babu). ఇక రీసెంట్‌గా ‘మార్టిన్ లూథర్ కింగ్‌ (Martin Luther King) సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి మంచి విజ‌యాన్ని అందుకున్నాడు. తమిళ నటుడు యోగిబాబు (Yogi babu) న‌టించిన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ మూవీ మండేలా (Mandela 2021) చిత్రానికి రీమేక్‌గా ఈ సినిమా వచ్చింది. తెలుగులో ఈ సినిమాకు పూజ అపర్ణ కొల్లూరు (Pooja Aprna Kolluru) దర్శకత్వం వహించింది. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా ఇచ్చిన జోష్‌తో మ‌రో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌తో మ‌న ముందుకు వ‌స్తున్నాడు ఈ బ‌ర్నింగ్ స్టార్‌. సంపూర్ణేష్, సంజోష్ లీడ్ రోల్స్‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘సోద‌రా'(Sodhara). ఇట్స్ ఏ బ్రోమాంటిక్ స్టోరీ అనేది ఉప శీర్షిక‌. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశారు.

ఇక ఫ‌స్ట్ లుక్ గ‌మ‌నిస్తే.. సంపూర్ణేష్ బాబు, సంజోష్(Sanjosh) పెళ్లి కొడుకు గెట‌ప్‌లో ఎవరికోసమో ఎదురుచూస్తున్నట్లు ఉంది. మ‌రోవైపు ఈ పోస్టర్ చూస్తే.. ఇది గే లవ్ స్టోరీలా కొడుతుంది. కాగా దీనిపై చిత్ర‌బృందంమే క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది. కామెడీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వ‌స్తున్న ఈ సినిమాకు మన్ మోహన్ మీనాంపల్లి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. CANS ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ & మాంక్ ఫిల్మ్స్ బ్యాన‌ర్‌పై చంద్ర చాగన్ల నిర్మిస్తున్నాడు.

‘BRO’Mance with a twist is here 😉

Here’s the First Look of @sampoornesh & @actorsanjosh‘s #Sodhara

Gear up for a entertainment rollercoaster soon

#PranchiBansal #ChandraChaganla #CANSEntertainments #mohanmenampally #Jaan #ShivaSarvani #SunilKashyap ⁦@IamEluruSreenu⁩ pic.twitter.com/e4RwyxztTJ

— Maduri Mattaiah Naidu (@madurimadhu1) November 6, 2023