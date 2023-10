Martin Luther King | మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్ ప్రీమియర్స్‌ టైం.. సంపూర్ణేశ్‌ బాబు టీం ఇప్పుడెక్కడుందంటే..?

Martin Luther King | టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ సంపూర్ణేశ్‌ బాబు (Sampoornesh Babu) నటిస్తోన్న పొలిటికల్‌ సెటైరికల్ సినిమా మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్ (‌Martin Luther King). అక్టోబర్ 27న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్‌ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌పై ఫోకస్ పెట్టింది సంపూ టీం.

October 12, 2023 / 06:51 PM IST

Martin Luther King | టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ సంపూర్ణేశ్‌ బాబు (Sampoornesh Babu) నటిస్తోన్న పొలిటికల్‌ సెటైరికల్ సినిమా మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్ (‌Martin Luther King). పూజా అపర్ణా కొల్లూరు ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తోంది. మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్ అక్టోబర్ 27న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్‌ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌పై ఫోకస్ పెట్టింది సంపూ టీం. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా వైజాగ్‌, విజయవాడ, నెల్లూరు, కర్నూలు, వరంగల్‌లో ప్రీమియర్స్‌ వేస్తున్నట్టు ప్రకటించారని తెలిసిందే.

ఈ మేరకు బుధవారం నెల్లూరులో ప్రీమియర్‌ షో వేశారు. మార్టిన్‌ లూథర్ కింగ్ టీం నేడు కర్నూలులో సందడి చేసింది. ప్రీమియర్‌ షోలో సంపూర్ణేశ్‌ బాబు, వెంకటేశ్‌ మహా అండ్ డైరెక్టర్స్‌, ప్రొడ్యూసర్‌ టీం సందడి చేసిన ఫొటోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. అక్టోబర్ 14 వరకు ప్రీమియర్స్ వేయనున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రటించారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రంలో వెంకటేశ్ మహా, నరేశ్‌, శరణ్య ప్రదీప్‌తోపాటు పలువురు నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

YNOT Studios, రిలయన్స్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, వెంకటేశ్‌ మహా హోం బ్యానర్ మహాయణా మోషన్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి స్మరణ్‌ సాయి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ టీజర్‌లో సంపూర్ణేశ్‌ బాబు కంప్లీట్ డీగ్లామరైజ్‌డ్‌ రోల్‌లో కనిపిస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాడు.

ప్రీమియర్‌ షోలో మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్ టీం..

ప్రీమియర్స్‌లో మూవీ లవర్స్‌ సందడి ఇలా..

సర్‌ప్రైజ్‌ డెసిషన్‌..

మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్ టీజర్‌..