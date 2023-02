Samantha | గాల్లో తేలిపోతున్న సమంత.. ఎందుకో తెలుసా..?

February 2, 2023 / 06:11 PM IST

Samantha | ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ హీరోయిన్ల జాబితాలో టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉంటుంది చెన్నై సుందరి సమంత (Samantha). తెలుగు, తమిళ భాషల్లో స్టార్ హీరోలతో సినిమాలు చేస్తూ వన్ ఆఫ్‌ ది లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా మారింది. బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ ప్రాజెక్టులు చేస్తూ.. మరోవైపు హిందీలో కూడా ఫుల్ బిజీ అయిపోయింది. ప్రస్తుతం వరుణ్‌ధవన్‌ తో కలిసి సిటడెల్ వెబ్‌సిరీస్‌లో నటిస్తోంది సామ్‌.

గతేడాది యశోద సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకుంది. సామ్‌ ఎన్నడూ లేనంత హ్యాపీ మూడ్‌లో ఉంది. హాయిగా గాల్లో తేలిపోతుంది. ఇంతకీ విషయమేంటనుకుంటున్నారా..? ఓ వైపు సినిమాలు చేస్తూనే.. మరోవైపు కమర్షియల్ యాడ్స్ కూడా చేస్తూ తీరిక లేకుండా ఉంది సామ్‌. ఈ భామ తాజాగా ఓ యాడ్‌ షూట్‌లో పాల్గొన్నది. షూటింగ్‌ సమయంలో యెల్లో కలర్‌ డ్రెస్‌లో ఉన్న సమంత గాల్లో తేలిపోయింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

త్వరలోనే మరో లేడీ ఓరియెంటెడ్‌ సబ్జెక్ట్‌, గుణ శేఖర్‌ దర్శకత్వంలో పీరియాడిక్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న శాకుంతలంతో అందరినీ పలుకరించేందుకు రెడీ అవుతోంది. తెలుగులో శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో నటిస్తోన్న ఖుషి షూటింగ్ దశలో ఉంది. రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా నటిస్తున్నాడు.

గాల్లో సమంత ఇలా..

She's as vibrant as a peacock, with a personality as colorful and captivating as its feathers @Samanthaprabhu2! 🫶🏻🧡 #Samantha || #SamanthaRuthPrabhu pic.twitter.com/PR8IgYhDsZ

— Samantha FC || TWTS™ (@Teamtwts2) February 2, 2023