June 27, 2024 / 03:33 PM IST

Sikandar | బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్‌ సల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ‘సికందర్’ (Sikandar). కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్‌ ఏఆర్ మురుగదాస్ (AR Murugadoss) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. నడియాద్వాలా గ్రాండ్‌సన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యాన‌ర్‌పై సాజిద్ నడియాద్వాలా ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు.

సికందర్‌ షూటింగ్‌ ముంబైలో షురూ అయినట్టు ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయని తెలిసిందే. అయితే అఫీషియల్‌గా ఇవాళ ముహూర్తపు షాట్‌తో షూటింగ్‌ షురూ అయింది. దీనికి సంబంధించిన స్టిల్ ఒకటి నెట్టింటై వైరల్ అవుతోంది. ఇక తొలి షెడ్యూల్‌లో భాగంగా మెహబూబ్ స్టూడియోస్‌లో ఏరియల్ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ను చిత్రీకరించనుండగా.. సల్మాన్‌ ఖాన్‌ అండ్ టీం ఈ షూట్‌లో పాల్గొననున్నారు. సికిందర్‌ యాక్షన్‌ నేడు షురూ అయింది. మీ అందరి దీవెనలు కావాలి.. అంటూ సాజిద్‌ నడియాడ్వాలా ట్వీట్ చేశారు.

ఈ చిత్రాన్ని 2025 ఈద్ కానుక‌గా విడుద‌ల చేయనున్నట్టు మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. సికిందర్‌లో సత్యరాజ్‌ విలన్‌గా నటించనున్నట్టు బీటౌన్‌ సర్కిల్ టాక్‌. సముద్ర మట్టానికి 33 వేల అడుగుల ఎత్తులో ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లో సల్మాన్‌ ఖాన్‌పై వచ్చే సన్నివేశాలు చిత్రీకరించనున్నట్టు ఇప్పటికే నెట్టింట వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రం 200 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్నట్టు బీటౌన్‌ సర్కిల్ టాక్‌.

And the action begins today!! Need all your love and blessings 🙏🏼🎬#SajidNadiadwala’s #Sikandar

Directed by @ARMurugadoss

Releasing in cinemas EID 2025 🎬@BeingSalmanKhan @iamRashmika @NGEMovies #SikandarEid2025 pic.twitter.com/d76xbw9qm4

— Warda S Nadiadwala 🐎 (@WardaNadiadwala) June 27, 2024