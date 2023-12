December 20, 2023 / 12:14 PM IST

Book My Show | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, కేజీఎఫ్ ఫేమ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘సలార్‌ పార్ట్‌ 1 సీజ్‌ ఫైర్‌’(Salaar – Part 1 Cease Fire). ఈ చిత్రం ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా డిసెంబ‌ర్ 22న‌ విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్​ సరసన కోలీవుడ్ బ్యూటీ శ్రుతి హాసన్​ నటిస్తుంది. ఇక సలార్‌ విడుద‌ల‌కు ఇంకా కొన్ని గంట‌లే మిగిలి ఉండ‌డంతో చిత్రబృందం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుండ‌గా.. సలార్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మంగళవారం రాత్రి ప్రారంభమయ్యాయి.

అయితే ఈ బుకింగ్స్ మొదలైన కాసేపటికే బుక్ మై షో(Book My Show) వెబ్‌సైట్ క్రాష్ అయ్యింది. ఒక్కసారిగా లక్షలాది మంది ఫ్యాన్స్ బుక్ మై షో వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేయడంతో ఈ వెబ్‌సైట్ కాసేపు పని చేయలేదు. అయితే ఈ క్రాష్ అయిన ఫోటోల‌ను నెటిజన్లు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి సామజిక మాధ్యమాల‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఇక ఈ లిస్ట్‌లో బాహుబలి చిత్ర నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ కూడా ఉండడం విశేషం.

There was no hype about #Salaar and neither were the tickets being sold,

so the poor people had to advertise on #BookMyShow.

Salwaar to gayo 😂😂#DunkiFirstDayFirstShow #DunkiAdvanceBookings pic.twitter.com/99jLa5QkNl

— RAEES AZAD4 (@RaeesAzad4) December 18, 2023