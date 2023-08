August 4, 2023 / 04:03 PM IST

Sai Pallavi | ఇండియన్‌ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న డ్యాన్సింగ్‌ క్వీన్స్‌లో ఒకరిగా నిలిచింది కోలీవుడ్ భామ సాయిపల్లవి (Sai Pallavi). డ్యాన్సర్‌గా, నటిగా ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ స్పెషల్‌ ఇమేజ్‌ సొంతం చేసుకుంది. 2015లో రొమాంటిక్ లవ్‌ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ప్రేమమ్‌లో హీరోయిన్‌గా నటించి సూపర్ పాపులారిటీ తెచ్చుంది. మలర్ పాత్రలో మెరిసిన సాయిపల్లవి కొరియోగ్రఫర్‌గా కనిపించింది. నివిన్ పాలీ, సాయిపల్లవి కాంబోలో వచ్చిన ఈచిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రికార్డుల వర్షం కురిపించడమే.. తెలుగులో కూడా రీమేక్‌ అయింది.

ఈ సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై నివిన్ పాలీ (Nivin Pauly) , సాయిపల్లవి జోడీకి అద్భుతమైన క్రేజ్‌ వచ్చింది. టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచిన ఈ ఇద్దరి కాంబోలో మరో సినిమా వస్తుందంటే ఎలా ఉంటుంది. ఆ అప్‌డేట్ ఇప్పుడు మూవీ లవర్స్‌లో జోష్ నింపుతోంది. ఈ ఎవర్‌గ్రీన్ కాంబో మరో ప్రాజెక్టులో మెరవబోతున్నారు. రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్ థమన్‌మ్యూజిక్ అందిచబోతున్నారు. విజయ్ గోవింద్ డైరెక్ట్ చేనున్న ఈ చిత్రం Thaaram టైటిల్‌తో రానుంది.

గతేడాది గార్గి సినిమాతో మంచి హిట్‌ అందుకున్న సాయిపల్లవి ప్రస్తుతం శివకార్తికేయన్‌ (Sivakarthikeyan) నటిస్తోన్న ఎస్‌కే 21 (SK21)లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వంలోఈ చిత్రంలో విశ్వరూపం ఫేం రాహుల్ బోస్‌ (RahulBose) ఇందులో విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు.

