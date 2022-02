February 28, 2022 / 04:08 PM IST

అందం, అభిన‌యం, డ్యాన్స్ తో కోట్లాదిమంది ఫాలోవ‌ర్ల‌ను సంపాదించుకుంది సాయిప‌ల్ల‌వి ( Sai Pallavi) . ఈ భామను స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ సుకుమార్ (Sukumar) ప్ర‌శంస‌ల‌తో ముంచెత్తాడు. ఈ అరుదైన స‌న్నివేశానికి ఆడ‌వాళ్లు మీకు జోహార్లు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ( Aadavallu Meeku Johaarlu Pre Release Event) వేదికైంది. డ‌యాస్‌పై సుకుమార్ మాట్లాడుతూ సాయిప‌ల్ల‌వి అని ప‌లుక‌గానే ప్రాంగ‌ణమంతా అరుపులు, కేక‌ల‌తో హోరెత్తిపోయింది. ఈవెంట్‌కు వ‌చ్చిన ఆడియెన్స్ అల్ల‌రి కొన‌సాగుతుండ‌టంతో…సుకుమార్ ఆ స్పంద‌న‌ను చూసి సాయిప‌ల్ల‌విని లేడీ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ అనాలని చెప్పుకొచ్చాడు.

సాయిప‌ల్ల‌వి ‘లేడీ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్’ (Lady Pawan Kalyan) లా క‌నిపిస్తుంది. జ‌నాలు ఆమెను ఆరాధించ‌డం ఎప్ప‌టికీ ఆప‌ర‌ని ఖ‌చ్చితంగా చెప్ప‌గ‌ల‌ను. బ్యూటీ ప్రొడ‌క్ట్స్ ప్ర‌క‌ట‌న‌ల్లో ఆఫ‌ర్ వ‌స్తే తిర‌స్క‌రించ‌డం అంద‌రికీ సాధ్యం కాదు. ఈ వృత్తిలో అలా ఉండటం చాలా గొప్ప విష‌యం. ఈ విష‌యం ఆమెతో వ్య‌క్తిగ‌తంగా చెప్పాల‌నుకున్నా. కానీ ఇప్పుడా అవ‌కాశం వ‌చ్చింది..అంటూ సాయిప‌ల్ల‌విని ఆకాశానికెత్తేశాడు.

