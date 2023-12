Saindhav Third Single Bujjikondave Look Is Out Now

SAINDHAV | వెంకటేశ్ సైంధవ్‌ నుంచి బుజ్జి కొండవే సాంగ్‌ టైం ఫిక్స్.. లుక్ వైరల్

December 27, 2023 / 02:53 PM IST

SAINDHAV | టాలీవుడ్‌ హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం సైంధవ్‌ (SAINDHAV). వెంకటేశ్‌ 75వ సినిమాగా యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి హిట్ ఫేం శైలేష్‌ కొలను (Sailesh Kolanu) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సైంధవ్‌ 2024 జనవరి 13న సంక్రాంతి కానుకగా తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్‌తో బిజీగా ఉంది వెంకీ టీం.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన రెండు పాటలు మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా మూడో సింగిల్ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది సైంధవ్‌ టీం. ఈ మూవీ నుంచి మూడో సాంగ్ బుజ్జి కొండవేను డిసెంబర్ 29న లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. వెంకీ, కూతురు మధ్య ఈ పాట ఉండబోతున్నట్టు సాంగ్‌ లుక్‌తో అర్థమవుతోంది. చంద్రప్రస్థ ఫిక్షనల్ పోర్ట్‌ ఏరియా బ్యాక్‌డ్రాప్‌ మిషన్‌ నేపథ్యంలో సాగుతున్న సైంధవ్‌లో జెర్సీ ఫేం శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

బాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ, ఆర్య, రుహానీ శర్మ, ఆండ్రియా జెర్మియా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ ఈ మూవీతో టాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇస్తుండటం విశేషం. సైంధవ్‌ రోల్స్‌కు సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఇటీవలే ఆండ్రియా జెర్మియాకు బర్త్ డే విషెస్‌ చెబుతూ.. వైట్‌ షర్ట్‌, బ్లూ జీన్స్‌ కాంబో డ్రెస్‌లో డుకాటి బైక్‌పై సూపర్ స్టైలిష్‌గా ఉన్న లుక్‌ విడుదల చేయగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

సైంధవ్‌లో శ్రద్ధా శ్రీనాథ్‌ మనోజ్ఞగా, రుహానీ శర్మ డాక్టర్‌గా, నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ వికాస్ మాలిక్ పాత్రలో, కోలీవుడ్‌ యాక్టర్ ఆర్య మానస్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సైంధవ్‌ గ్లింప్స్ వీడియో ఇప్పటికే సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది. సైంధవ్ మూవీని నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై వెంకట్‌ బోయనపల్లి తెరకెక్కిస్తుండగా.. సంతోష్‌ నారాయణన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

