December 2, 2022 / 06:58 PM IST

Sai Dharam Tej Tweet | యాక్సిడెంట్‌ నుంచి కోలుకున్న తర్వాత సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ ఫుల్లుగా తన సినిమాల మీద ఫోకస్‌ పెట్టాడు. కార్తీక్‌ దండు దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా సెట్స్‌పై ఉండగానే.. మరో సినిమాకు ఓకే చెప్పాడు. జయంత్‌ పనుగంటి దర్శకత్వంలో తన 16వ సినిమాకు ఒప్పుకున్నాడు. బీవీఎస్‌ఎన్‌ బ్యానర్‌పై వస్తున్న ఈ సినిమా ఇవాళ గ్రాండ్‌గా ఓపెన్‌ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా ఒక అభిమాని చేసిన ట్వీట్‌కు బదులిస్తూ సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ చేసిన ట్వీట్‌ ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

గత కొంతకాలంగా కమర్షియల్‌ హిట్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న సాయిధరమ్‌ తేజ్‌.. కొత్త దర్శకులతోనే సినిమాలు కమిట్‌ అవుతున్నాడు. రిపబ్లిక్‌ సినిమా డిజాస్టర్‌ తర్వాత కార్తీక్‌ దండు అనే కొత్త దర్శకుడితో సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా సెట్స్‌పై ఉండగానే మరో కొత్త దర్శకుడితో సినిమాను ఒప్పుకున్నాడు. సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ 16వ సినిమా శుక్రవారం పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. ఈ సినిమాతో జయంత్‌ పనుగంటి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నాడు. అయితే సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కొత్త దర్శకులతో వరుస సినిమాలు చేస్తుండటంతో ఒక అభిమాని నిరాశకు గురయ్యాడు. కొంచెం పేరున్న దర్శకులతో సినిమాలు చేయండి అన్న అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. దీనికి సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ను ట్యాగ్‌ చేశాడు. అభిమాని చేసిన ట్వీట్‌కు తేజూ స్పందించాడు. ఒకప్పుడు నా పేరు కూడా మీకు తెలియదు కదా అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. అతని పేరు జయంత్‌ గుర్తుపెట్టుకోండి అంటూ అదే ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు.

సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ రిప్లైకి మెగా ఫ్యాన్స్‌ ఫిదా అయిపోయారు. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన రాజమౌళి పేరు కూడా స్టూడెంట్‌ నెం.1కి ముందు ఎవరికీ తెలియదు అని గుర్తు చేస్తున్నారు. దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు, రాఘవేంద్రరావు, విశ్వనాథ్‌ వంటి దిగ్గజ దర్శకులు కూడా తమ మొదటి సినిమాకు ముందు ఎవరికీ తెలియదు.. కానీ సినీ ఇండస్ట్రీ గుర్తుపెట్టుకునే ఎన్నో సినిమాలను అందించారు.. ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా మారారని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. డైరెక్టర్‌ నేమ్‌ కాదు.. స్టోరీలైన్‌ బాగుందా లేదా చూసుకోవాలని మరో నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశాడు. ఇలా మొత్తమ్మీద సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ చేసిన ట్వీట్‌ ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

Okappudu na peru kuda telidhu meeku…his name is “Jayanth” please remember his name 😊 https://t.co/MHsfvGKI2u

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) December 2, 2022