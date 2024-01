Sai Pallavi As Satya Video Goes Viral From Naga Chaitanya Thandel

Thandel | సత్యగా సాయిపల్లవి.. ట్రెండింగ్‌లో నాగచైతన్య తండేల్‌ వీడియో

Thandel | అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya)-చందూ మొండేటి కాంబినేషన్‌లో రొమాంటిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తండేల్‌ (Thandel) మూవీ వస్తుందని తెలిసిందే. సాయిపల్లవి (Sai Pallavi) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. తాజాగా సాయిపల్లవి రోల్‌ను పరిచయం చేశారు మేకర్స్‌.

January 3, 2024 / 05:59 PM IST

Thandel | టాలీవుడ్‌ మోస్ట్ క్రేజీ కాంబోల్లో ఒకటి అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya)-చందూ మొండేటి. ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్‌లో రొమాంటిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తండేల్‌ (Thandel) మూవీ వస్తుందని తెలిసిందే. NC23గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో కోలీవుడ్ భామ సాయిపల్లవి (Sai Pallavi) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌లో చైతూ మాస్ లుక్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాడు. తాజాగా సాయిపల్లవి రోల్‌ను పరిచయం చేశారు మేకర్స్‌. ఇందులో సత్యగా కనిపించనుంది సాయిపల్లవి.

తండేల్‌లో సత్యగా సాయిపల్లవి ఆశ్చర్యపరచబోతుంది. EssenceofThandel జనవరి 5న సాయంత్రం 5 గంటలకు రాబోతుంది.. అంటూ వీడియో రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. లైట్స్‌ ఆన్‌.. స్టార్ట్‌ కెమెరా.. యాక్షన్‌ అంటూ చైతూ టీం ఇటీవలే తండేల్‌ షూటింగ్‌ మొదలుపెట్టేసింది. తండేల్‌ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ మొదలైంది. నాగచైతన్య, ఇతర నటీనటులపై వచ్చే సన్నివేశాలను ఈ షెడ్యూల్‌లో చిత్రీకరిస్తున్నట్టు సమాచారం.

తండేల్‌ లవ్‌స్టోరీ తర్వాత చైతూ, సాయిపల్లవి కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ అంచనాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఉండబోతుందని సాయిపల్లవి ఇంట్రో లుక్‌ చెప్పకనే చెబుతోంది. ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి శ్రీకాకుళం అమ్మాయిగా కనిపించనుంది. శ్రీకాకుళం యాసలో పక్కా విలేజ్‌ గాళ్‌గా ఎలా అలరించబోతున్నట్టు సమాచారం.

2018లో గుజరాత్‌ జరిగిన వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ చైతూ కెరీర్‌లోనే అత్యధికంగా రూ.70 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతోంది‌. తండేల్‌కు అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నాడు. టాప్‌ బ్యానర్‌ గీతాఆర్ట్స్‌పై అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో బన్నీవాసు నిర్మిస్తున్నారు. నాగచైతన్య-చందూ మొండేటి. కాంబోలో రాబోతున్న మూడో సినిమా.

సాయిపల్లవి తండేల్‌ వీడియో..

నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న షూటింగ్‌ స్పాట్ విజువల్స్‌..

మత్స్యకారులతో ముఖాముఖి..