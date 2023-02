February 5, 2023 / 11:40 AM IST

S.S.Thaman | పాటలతో ఎంత క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాడో ట్రోల్స్‌తో అంతకంటే ఎక్కువే నెగెటివిటీ ఎదర్కుంటున్నాడు మ్యూజిక్‌ సెన్సేషన్‌ థమన్‌. గతకొంత కాలంగా థమన్‌పై వస్తున్న ట్రోల్స్‌ బహుశా ఏ సంగీత దర్శకుడిపైన కూడా రాలేదేమో. అంతలా థమన్‌పై ట్రోలింగ్‌ జరుగుతుంది. కాపీ క్యాట్‌ అని, ఓకే రకమైన నేపథ్య సంగీతం ఇస్తాడని బోలెడన్ని ట్రోల్స్ వస్తునే ఉంటాయి. అయితే ఈ మధ్య థమన్‌ పాటలు ఇండియా వైడ్‌గా క్రేజ్‌ తెచ్చుకోవడంతో కాస్త నెగెటీవిటీ తగ్గింది. ముఖ్యంగా ‘అలవైకుంఠపురం’, ‘క్రాక్‌’, ‘అఖండ’, ‘భీమ్లానాయక్‌’ వంటి పలు సినిమాలకు పాటలతో, నేపథ్య సంగీతంతో ఊపిరి పోయడంతో ఒక్కసారిగా సెన్సేషన్‌ అయ్యాడు.

అయితే ఇటీవల థమన్‌ మ్యూజిక్‌ మళ్లీ రోటీన్‌ అయిపోయిందని, ఆల్రెడీ వాడిన ట్యూన్‌లోనే మళ్లీ కొడుతున్నాడని థమన్‌పై తెగ నెగిటీవిటీ స్ప్రెడ్‌ అవుతుంది. దాంతో మహేష్‌-త్రివిక్రమ్‌ సినిమా నుండి థమన్‌ను తొలిగించాలని సోషల్‌ మీడియాలో మహేష్‌ అభిమానులు పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు. పైగా ‘సర్కారువారి పాట’ సినిమాకు సరైన పాటలు, బ్యాగ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ ఇవ్వలేదని ఆరోపణ. పైగా ‘SSMB28’ సినిమాకు ట్యూన్‌లు సరిగ్గా ఇవ్వలేదని రెండు రోజులుగా ఓ వార్త ఇంటర్‌నెట్‌లో హల్‌చల్‌ చేస్తుంది. దీంతో థమన్‌ను సినిమాను నుండి తప్పించాలంటూ ఒక హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ పెట్టి ఈ రోజంతా ట్రెండ్‌ చేస్తున్నారు.

అయితే తాజాగా థమన్‌ వీటిపై స్పందించి తన స్టైల్‌లో ట్రోలర్‌రాయుళ్లకు రిప్లై ఇచ్చాడు. ‘మీ నెగెటివిటీకి ఇదే నా క్రియేటివిటీ’ అంటూ ట్రోలర్లకు ఘట్టిగానే రిప్లై ఇచ్చాడు. మరీ దీంతోనైనా థమన్‌పై ట్రోల్స్‌ తగ్గుతాయో లేదో చూడాలి. ప్రస్తుతం థమన్‌ చేతిలో మూడు, నాలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి. అందులో శంకర్‌-రామ్‌చరణ్‌ కాంబోలో తెరకెక్కుతన్న ‘ఆర్‌సీ15’ కూడా ఒకటి. ఇదే కాకుండా పవన్‌ చేయబోతున్న ‘వినోదయ సిత్తం’ రీమేక్‌, ‘ఓజీ’ సినిమాలకు కూడా థమనే సంగీత దర్శకుడు.

Rest In Peace Dear #Negativity !! To all the kids out there 🤣 pic.twitter.com/pjt7ThMCkn

— thaman S (@MusicThaman) February 4, 2023