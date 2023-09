S.S.Rajamouli | మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి, జవాన్‌ సినిమాలు చూసి రాజమౌళి ఏమన్నాడంటే?

September 8, 2023 / 05:02 PM IST

S.S.Rajamouli | నవీన్‌ పొలిశెట్టి దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి సినిమాతో వెండితెరపై కనిపించాడు. మహేష్ బాబు. పి అనే కొత్త దర్శకుడు ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. అనౌన్స్‌మెంట్‌ దగ్గర నుంచి ఈ సినిమాపై మంచి హైపే నెలకొంది. పైగా ఇందులో హీరోయిన్‌ అనుష్క అనడంతో అందరిలోనూ క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. దానికి తగ్గట్లే ఏ మాత్రం హైప్‌ తగ్గకుండా టీజర్‌, ట్రైలర్‌లను కట్‌ చేశారు. కాకపోతే రిలీజ్‌ డేట్ కాస్త ఆలస్యమవడంతో ఎక్కువగా జనాలకు రీచ్‌ కాలేకపోయింది. పైగా తెలుగు వెర్షన్‌లో అసలు పోటీనే కాదనుకున్న జవాన్‌ సినిమా గట్టి పోటినివ్వడంతో కలెక్షన్‌లు మరీ భీభత్సమైన రేంజ్‌లో రాలేకపోయాయి. అయితే మౌత్‌ టాక్‌ పాజిటీవ్‌గా రావడంతో వీకెండ్‌లో అద్భుతమైన బుకింగ్స్‌ కనిపిస్తున్నాయి.

కొన్ని సినిమాలకు రీచ్‌ తొందరగా రాకపోవచ్చు కానీ.. వన్స్‌ వచ్చాక దాన్ని ఆపడం కష్టం అనే రేంజ్‌కు దూసుకెళ్తుంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా రాజమౌళి ఈ సినిమాను చూశాడు. చాలా రోజుల తర్వాత రెండు బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలు చూశానని మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి, జవాన్‌ సినిమాల థియేటర్‌ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ గురించి చెప్పుకొచ్చాడు. ‘అనుష్క ఎప్పటిలాగానే ఈ సినిమాలో అందంగా కనిపించింది. నవీన్‌ పొలిశెట్టి తన కామెడీ టైమింగ్‌తో హాస్యాన్ని, వినోదాన్ని పెద్ద మొత్తంలో అందించాడు. మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి సినిమాకు బృందానికి అభినందనలు. ఇలాంటి సెన్సిటీవ్‌ సబ్జెక్ట్‌ను కమెడీ వేలో హ్యాండిల్‌ చేసినందుకు దర్శకుడు మహేష్‌ను ఖచ్చితంగా మెచ్చుకోవాలంటూ’మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి సినిమాపై ట్వీట్‌ వేశాడు.

Watched 2 movies back to back after a long time…🙂

Sweety looked as beautiful and radiant as ever. @NaveenPolishety provided lots of laughter and loads of fun…

Congratulations to the #MissShettyMrPolishetty’s team on their success. @filmymahesh, kudos to you for handling such…

— rajamouli ss (@ssrajamouli) September 8, 2023