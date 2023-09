September 16, 2023 / 03:07 PM IST

Rules Ranjann | ఎస్‌ఆర్‌ కల్యాణమండపం సినిమాతో సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నాడు టాలీవుడ్ యువ హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram). హిట్టు, ప్లాఫ్‌ టాక్‌తో సంబంధం లేకుండా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నాడు. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం రూల్స్ రంజన్ (Rules Ranjann)‌. రుథిరమ్‌ కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం నుంచి మేకర్స్‌ ఇప్పటికే నాలో నేనే లేను (Naalo Nene Lenu ), సమ్మోహనుడా (Sammohanuda) సాంగ్‌ల‌ను లాంఛ్ చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఫోర్త్ సింగిల్ ధేఖో ముంబై (Dekho Mumbai) సాంగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సాంగ్‌ను సెప్టెంబ‌ర్ 19న ఉదయం 10:20 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఫీల్ గుడ్‌ రొమాంటిక్ టచ్‌తో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు తాజా లుక్‌తో అర్థమవుతోంది. నేహాశెట్టి, కిరణ్ అబ్బవరం పాడుకుంటున్న ధేఖో ముంబై సాంగ్‌ను కాసర్ల శ్యామ్, మేఘరాజ్ రవీంద్ర రాశారు. అమ్రిష్‌ కంపోజిషన్‌లో అద్నాన్ సమీ, పాయల్ దేవ్ ఈ పాటను పాడారు. ఈ చిత్రానికి అమ్రిష్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. ఏఎం రత్నం సమర్పణలో స్టార్ లైట్‌ ఎంటర్‌ టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై దివ్యాంగ్‌ లావణ్య, మురళీ కృష్ణ వేమూరి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.

Groove to the enchanting beats of #DhekhoMumbai 😍🔥

The 4th single from #Rulesranjann is out now 🤩

➡️ https://t.co/4eRoX2PF52

vocals 🎤 @AdnanSamiLive & @IPayalDev

Lyrical ✍️ @LyricsShyam@meghraj

Music – @AmrishRocks1🎹@Kiran_Abbavaram @iamnehashetty @rathinamkrish… pic.twitter.com/Q0w4DbVOgJ

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 16, 2023